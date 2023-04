Uudellemaalle valittiin kolme vihreää kansanedustajaa: Inka Hopsu, Saara Hyrkkö ja Tiina Elo.

Inka Hopsu nousi Vihreiden listan eniten ääniä saaneeksi kansanedustajaksi. “Kiitokset kaikille äänestäneille ja kaikkien ehdokkaiden kampanjoiden eteen töitä tehneille, näissä vaaleissa meiltä on vaadittu todella kovaa jalkatyötä. Tulevan hallituksen ohjelmaan toivon nousevan lasten ja nuorten hyvinvoinnin, annetuista koulutuslupauksista on myös pidettävä kiinni! Ilmastokriisi ja työvoimapulamme vaativat nopeita ja pitkäjänteisiä ratkaisuja, takapakkiin ei ole varaa.”



Toisena kansanedustajana valittiin Saara Hyrkkö: ”Haluan kiittää jokaista vihreiden äänestäjää ja kaikkia, jotka ovat ponnistelleet vaalikentillä yhteisten tavoitteidemme puolesta. Työ ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseksi sekä koulutuksen ja tasa-arvon vahvistamiseksi on entistä tärkeämpää. Politiikka vaatii sitkeyttä, ja nyt on hetki jolloin sitä tarvitaan”, Hyrkkö sanoo valinnasta.



Kolmas valittu vihreä kansanedustaja on Tiina Elo. “Vihreille on tärkeää, etteivät luonto ja ilmasto jää talouskeskustelussa sivuosaan. Näitä asioita tulemme edistämään myös tulevalla eduskuntakaudella”, sanoo Elo.