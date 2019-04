Uuden aallon Amarillo täydentää Mummotunnelin viihdepalveluita

Pääkaupunkiseudun kuuluisa ravintolakeskittymä Mummotunneli täydentää palveluitaan uuden konseptin Amarillolla. Ravintola avataan torstaina 25.4. Sen makumaailmaa kuvaa MadMex ja ravintolan uusi tapa palvella asiakkaitaan on yllätyksellinen The Table.

–Helsingissä on ollut Amarillon kokoinen aukko jo pitkään. Uusi Amarillo tulee täydentämään Mummotunnelin ravintola- ja baaritarjontaa muun muassa nykyaikaisella miljööllä, sytyttävällä palvelukonseptilla sekä kiinnostavilla ruoka- ja juomatuotteilla. Nimenomaan baari mielenkiintoisine juomineen on Amarillon sydän, kertoo ravintolajohtaja Roope Kämppi HOK-Elannosta.

Amarillo Helsinki edustaa uutta aaltoa, jossa pääosissa ovat yhteisöllisyys, elämyksellisyys ja viihtyvyys.

–Ruokatuotteissa korostuu aitous. Tarjoamme laadukkaita ja puhtaita raaka-aineita ja yhdistämme meksikolaisen keittiön makuelämykset juomiin. Listalla korostuvat Amarillon kuuluisat burgerit sekä MadMex, kuvailee Nina Rekula, Amarillo Helsingin ravintolapäällikkö.

Amarillon lista jakaantuu erilaisiin osiin. Tutut tacot, fajitakset ja nachoannokset löytyvät MadMex-menulta. Specials-grilliannosten tarjoilussa mahdollistetaan annoksien jaettavuus. Klassikot esittelee suosituimmat pihvi- ja kana-annokset, ja myös burgereille on oma osionsa. Vegaanivaihtoehtoja löytyy monipuolisesti listan kaikista osioista.

Amarilloon ovat tervetulleita herkuttelemaan niin juhlivat seurueet kuin perheetkin. Arkisin on tarjolla myös pöytiin tarjoiltava runsas lounas.

The Table yhdistää ja yllättää

The Table on illalliselämys, joka kokoaa yhteen tutut ja tuntemattomat saman pöydän ääreen. Elämys kestää noin kolme tuntia ja se sisältää seurueen kesken jaettavaa syötävää, juotavaa ja entertainereiden säestämää yllätyksellistä ohjelmaa.

–Amarillo on Action Food and the Social Entertainment -ravintola, jonka ytimessä on The Table. The Table kiteyttää hyvän elämän ja koko ketjun konseptin kahdeksan hengen, ruoan ja juoman yhdistelmään, Roope Kämppi kertoo. The Table on saatavilla perjantaisin ja lauantaisin klo 20.

Myös henkilökunta saa Amarillossa aivan uudenlaisen roolin. Tarjoilija on nyt ”entertainer”, mikä viestiikin hyvin, mistä on kyse. –Tehtävämme on pitää asiakkaista elämyksellisesti huolta alkudrinkeistä illallisen loppuun saakka. Palvelun nuotit päättää kukin viihdyttäjä itse”, Nina Rekula sanoo.