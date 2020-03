Uuden ajan Prisma avautuu keskelle kasvavaa Herttoniemeä 

Prisma Hertsi tuo sujuvan arjen palvelut itäisen Helsingin vauhdikkaasti kasvavaan kaupunkikeskustaan. Uusi ja uudenlainen kaupunkilaisten Prisma palvelee kehittyvän Herttoniemen ja Laajasalon alueiden noin 50 000 asukasta sekä työmatkalaisia metron ja muiden kulkuyhteyksien äärellä. Prisma Hertsissä toimii ruoan verkkokaupan noutopiste ja kotiinkuljetus.

Prisma Hertsi avataan suunnitellusti torstaina 19.3., mutta lähipalvelukeskus Hertsin avajaistilaisuudet on siirretty myöhemmäksi.

– Herttoniemen alueella on kovasti kaivattu parempia palveluita lähelle kotia. Uusi Prisma ja ruoan verkkokaupan palvelut tekevät nyt päivittäistavaroiden hankkimisen entistä helpommaksi lähialueen asukkaille. Jaamme nyt kaikki yhteisen huolen koronaviruksesta ja vältämme avajaisruuhkaa siirtämällä avajaistapahtumat myöhemmäksi, kertoo Prisma-ketjun johtaja Anu Tuomaala HOK-Elannolta.

Pääkaupunkiseutu kasvaa voimakkaasti ja uusia kaupunkikeskustoja syntyy itään ja pohjoiseen. Hertsin vaikutusalueelle odotetaan kymmenen vuoden kuluessa noin 70 000 asukasta. HOK-Elanto on avannut puolen vuoden sisällä jo kaksi uudenlaista Prismaa keskelle kasvavia kaupunkikeskustoja: viime lokakuussa Prisma avattiin Pasilan Triplassa ja nyt maaliskuussa Herttoniemen Hertsissä.

Uuden ajan Prisma painottaa jatkossa valikoimaansa entistä enemmän kunkin myymälän koon ja erityispiirteiden mukaan, ja voi näin tarjota kustakin myymälästä osuvimman valikoiman asiakkailleen.

Suunniteltu yhdessä alueen asukkaiden kanssa – oma kahvila, leipomo ja sushiravintola

– Otimme alueen asukkaat mukaan myymälän miljöön ja valikoiman suunnitteluun. Lähialueen asukkailta on kysytty toiveita ja vuoropuhelua jatketaan. Asukkaat toivoivat esimeriksi kahvilaa Prisman yhteyteen ja toive toteutettiin, kertoo Prisma Hertsin johtaja Riitta Hänninen.

– Asukkaat toivovat erityisesti tuoreen leivän valikoimaa, monipuolista ja laadukasta kalatiskiä sekä esimerkiksi gluteenittomien ja vegaanisten tuotteiden laajaa valikoimaa. Näihin toiveisiin me vastamme, Hänninen kertoo.

Prisma Hertsissä on oma Fazerin myymäläleipomo, jossa leivotaan paikan päällä uunituoretta leipää. Sushi Dailyn mestarit valmistavat asiakkaiden edessä tuoretta sushia paikan päällä nautittavaksi tai kotiin vietäväksi. Palveleva ruokatori tarjoaa muun muassa sesongin kaloja, tapaksia, suosittuja valmisruokia sekä maustebaarissa toiveiden mukaan maustettua lihaa ja kalaa. Myymälän omassa mehustamossa voi puristaa tuoretta appelsiinimehua.

Suomen suosituin muotikauppa

Prisma elää vahvemmin mukana asiakkaiden sesongeissa, mikä näkyy esimerkiksi kausittain vaihtuvissa esillepanoissa. Prisma on Suomen suosituin muodin ostopaikka, jolla on monipuolinen valikoima koko perheelle.

– Aika on arvokasta. Siksi Prisman lupaus on, että kaikkea on. Meiltä saa samalla kodin tarvikkeet, vaatteet isoille ja pienille, lelut, fillarit, taulukoukut ja kevätkukat, luettelee Riitta Hänninen.

Uusi Prisma avautuu lähipalvelukeskus Hertsissä torstaina 19.3. klo 10

Prisma Hertsi palvelee päivittäin klo 7-23

Prisma Hertsi tuo hypermarketin palvelut laajasalolaisten, herttoniemeläisten, roihuvuorelaisten ja kruununvuorenrantalaisten ulottuville sekä palvelee myös työmatkan varrella.

Ruoan verkkokaupan noutopiste palvelee lähipalvelukeskuksen parkkihallissa. Lisäksi ruokaostokset voi tilata kotiovelle. Tarkat ruoan verkkokaupan palvelut löytyvät osoitteesta prisma.fi/kauppakassi.

Hertsi on helposti saavutettavissa metrolla, linja-autolla, pyörällä, jalan tai autolla. Autoileville asiakkaille on kahden tunnin ilmainen pysäköinti parkkihallissa.

Prisma Hertsissä työskentelee noin sata henkilöä.

Ohjeita myymälässä ja verkkokaupassa asiointiin koronavirusepidemian aikana:

Myymälöiden hygieniasta huolehditaan tehostetusti

Ruoan verkkokauppa palvelee karanteenissa olevia

Joka päivä myymälöihin tulee lisää tavaraa

Lisätietoja:

Anu Tuomaala, Prisma-ketjun johtaja, HOK-Elanto, anu.tuomaala(at)sok.fi, puh. 040 077 7078

Riitta Hänninen, Prisma Hertsin johtaja, HOK-Elanto, riitta.hanninen(at)sok.fi, puh. 010 76 57111