Uuden Nokia 1 -puhelimen myynti alkaa 1. kesäkuuta Suomessa

Uutuus tuo Nokia-älypuhelinkokemuksen jokaisen saataville. Nokia 1 tarjoaa kuluttajille Nokia-älypuhelinten keskeiset toiminnallisuudet, korkean laadun sekä raikkaan ja tutun muotoilun. Tyylikkäitä Xpress-on -kuoria vaihtamalla puhelimen väri vaihtuu hetkessä.

”Nokia 1 on monipuolinen ja edullinen älypuhelin sekä käytössä erittäin kestävä. Nokia 1 on suunniteltu sujuvaksi ja responsiiviseksi käyttää. Se tarjoaa pääsyn Google Play™ -kaupan kattavaan valikoimaan, josta löytyvät kaikki suosikkisovellukset WhatsAppista, Facebookista ja Instagramista mobiilipankkisovelluksiin. Sovelluskaupasta voi ladata myös erityisesti Android Oreon Go-versioon optimoituja sovelluksia”, sanoo HMD Globalin Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja Ossi Korpela.

Nokia 1 sisältää myös YouTube Gon, joka toimii nopeammin ja käyttää vähemmän dataa videoita ja ohjelmia suoratoistona katsottaessa. Käyttäjä voi myös valita toistolaadun ja ladata videoita katsottavaksi myöhemmin offline -tilassa.

Ikoninen kaareva muotoilu – ’Nokia-hymy’ – on nyt tuoreessa paketissa. Nokia 1:n ulkomuotoa voi kätevästi muuttaa suosituilla Xpress-on-kuorilla, jotka hehkuvat useissa väreissä. Kuoria vaihtamalla tyyli muuttuu sekunneissa. Vaihtokuoret on rakennettu samalla tarkkuudella ja panostuksella yksityiskohtiin kuin puhelimen alkuperäinen kuori. Xpress -polykarbonaattikuoret on suunniteltu kestämään myös arjen kolhuja.

Nokia 1 -älypuhelimessa on 5 megapikselin LED-salamalla varustettu takakamera ja 2 megapikselin etukamera, jolla voi ottaa hienoja selfieitä ja soittaa videopuheluita. Puhelimessa on myös mahdollisuus vaihtaa SIM-korttia, sillä puhelimessa on kaksoiskorttipaikka. MicroSD-korttipaikka tarjoaa puhelimen käyttäjälle jopa 128 Gt:a lisätallennustilaa.

Nokia 1 on saatavilla lämpimän punaisena ja tummansinisenä. Puhelimen suositeltu vähittäismyyntihinta on 99 euroa. Xpress-on-kuoret myydään erikseen. Niiden suositeltu vähimmäishintä on 9,90 euroa, ja kuorien värit ovat vaaleansininen, harmaa, keltainen ja vaaleanpunainen.

Puhdas ja turvallinen Android

Uudessa Nokia 1 -älypuhelimessa on Android Oreo 8.1TM (Go Edition) -käyttöliittymä. Se on suunniteltu laitteille, joissa on 1GB RAM- tai sitä pienempi muisti. Käyttöliittymän ansiosta sovelluksia voi käyttää ilman viiveitä. Lisäksi valmiiksi asennetut sovellukset käyttävät vähemmän tallennustilaa ja dataa, minkä ansiosta puhelimeen mahtuu enemmän kuvia ja sovelluksia.

Puhdasta Androidia käyttävän Nokia 1-älypuhelinten käyttöliittymää ei ole tarpeettomasti muokattu eikä siinä ole akkua kuluttavia ja puhelinta hidastavia taustaprosesseja. Puhelimessa on vain vähän esiasennettuja sovelluksia, joten käytössä on enemmän tallennustilaa. Lisäksi viimeisimmät innovaatiot auttavat pysymään aina kehityksen kärjessä.

