Uuden upean Nokia 7.1 -älypuhelimen myynti Suomessa alkaa maanantaina 5.11.

HMD Global, Nokia-puhelinten koti, kertoi aloittavansa uuden Nokia 7.1 -älypuhelimen myynnin Suomessa maanantaina 5.11.2018. Uutuuspuhelin on Suomessa saatavilla huipputehokkaana 4G/64GB -muistiversiona ja sen suositeltu vähittäismyyntihinta on 379 euroa.

Nokia 7.1 on ensimmäinen älypuhelin, jossa on HDR-tasoisen sisällön katselun mahdollistava PureDisplay-näyttöteknologia. PureDisplay tarjoaa korkeamman kontrastin, kirkkaammat ja todenmukaiset värit sekä terävämmät yksityiskohdat kaikissa sisällöissä. Puhelimessa on myös ZEISS-optiikalla varustettu kaksoistakakamera, syväterävyysominaisuudet ja kaksivaiheinen tunnistustekniikka, jotka mahdollistavat korkeatasoiset kuvat ja videot.

”Olemme hyvin ylpeitä HMD-tiimissä voidessamme tarjota kuluttajille älypuhelimen, jossa eri sisältötuottajien, kuten esimerkiksi Netlixin ja Amazonin, HDR-sisältö on lähes elokuvateattereiden tasoa. Nokia 7.1 -älypuhelimella voi myös vaivatta ottaa studiotasoisia valokuvia”, sanoo Ossi Korpela, HMD Globalin Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja.

”Nokia 7.1 on Suomessa saatavilla versiona, jossa on 4 gigatavua keskusmuistia ja 64 gigatavua tallennustilaa. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tyylikästä ja huippulaadukasta älypuhelinta toivoville sisällön suurkuluttajille sekä -tuottajille Nokia 7.1 on nappivalinta esimerkiksi pukinkonttiin”, Ossi Korpela vinkkaa.

Nokia 7.1 on täydellinen yhdistelmä tyylikkyyttä ja tehoa. 5,84 tuuman reunoille ulottuva Full HD+ PureDisplay -näyttö ja 19:9:n kuvasuhde tarjoavat erinomaisen käyttökokemuksen kompaktissa koossa. Puhelimessa etu- ja takakuorta ympäröi kaunis lasipinta, 6000-sarjan alumiinirunko ja sen tyylikkyyttä korostavat kauniisti timanttihiotut reunat. Puhelin on saatavilla kahtena värivaihtoehtona: korkeakiiltoisena keskiyönsinisenä ja korkeakiiltoisena teräksenä.

Suomessa uuden Nokia 7.1 -älypuhelimen markkinointikampanjassa on mukana muun muassa HMD Globalin pitkäaikainen yhteistyökumppani ja Nokia-puhelinten brändilähettiläs koripalloilija Lauri Markkanen.

Puhdas ja turvallinen Nokia Android One -puhelin

Nokia 7.1 on uusin jäsen Nokia Android One -puhelinperheessä, joten sen käyttöliittymää ei ole tarpeettomasti muokattu eikä siinä ole akkua kuluttavia ja puhelinta hidastavia taustaprosesseja. Siinä on vain vähän esiasennettuja sovelluksia, joten käytössä on enemmän tallennustilaa.

Kuten kaikkiin Nokia Android One -perheeseen kuuluviin puhelimiin, myös Nokia 7.1 -älypuhelimissa on kuukausittaiset turvapäivitykset kolmen vuoden ajan ja käyttöjärjestelmäpäivitykset kahden vuoden ajan.

Säännölliset turva- ja käyttöjärjestelmäpäivitykset ovat saaneet kiitosta Nokia-puhelinten käyttäjiltä, kuten ostopäällikkö Ari Sistonen Verkkokauppa.comista toteaa Nokia 7.1 ‑uutuuspuhelimen edeltäjästä: ”Nokia 7 Plus on hinta-laatusuhteeltaan loistava puhelin, myös nettikaupassamme kuluttajien antamien tuotearvioiden mukaan. Puhdas Android ja sen nopeat päivitykset - hyvänä esimerkkinä uusin Android 9 Pie -käyttöjärjestelmäpäivitys - ovat erityisesti miellyttäneet kuluttajia.”

Puhelimen tarkemmat tekniset tiedot ovat saatavilla Nokia-puhelinten verkkosivuilta.

Lisätietoja medialle:

Ossi Korpela

Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja, HMD Global Oy

Puhelin: 050 482 4109

Sähköposti: ossi.korpela@hmdglobal.com

HMD Global on Nokia-puhelinten ja -tablettien koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella. www.hmdglobal.com

Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki. Android, Android One ja Google ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.