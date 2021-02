Uudenlainen kaukolämmön lämmönjakokeskuspalvelu mahdollistaa energiatehokkuuden parantamisen kiinteistöissä

Turku Energia tarjoaa jatkossa taloyhtiöille ja yrityksille avaimet käteen -palveluna kaukolämmön neljännen sukupolven lämmönjakokeskuspalvelun. Uusi palvelu tarjoaa taloyhtiöille ja yrityksille uudenlaisen näkymän kiinteistön lämmitykseen ja mahdollistaa sen energiatehokkuuden parantamisen.

Tavallisen lämmönjakokeskuksen tekninen käyttöikä on keskimäärin noin 20 vuotta, joten monilla kaukolämpötaloyhtiöillä on edessään keskuksen uusinta. Turku Energian uudella, älykkäällä lämmönjakokeskuspalvelulla yritykset ja taloyhtiöt voivat päivittää vanhan kaukolämpöjärjestelmänsä tulevaisuuden järjestelmään vaivattomasti ja vihreitä arvoja kunnioittaen.

– Uusi lämmönjakokeskuspalvelu on hyvä esimerkki älykkäistä uuden sukupolven kaukolämpöpalveluistamme. Se mahdollistaa energiatehokkuuden parantamisen etenkin vanhemmissa taloyhtiöissä, joissa lämmönjakokeskusten vaihto on ajankohtainen, kertoo Turku Energian tuotepäällikkö Mika Karbin.

Palvelua käyttävät taloyhtiöt ja yritykset voivat seurata kiinteistöjen lämmitystä etänä selainpohjaisella järjestelmällä, joka toimii helposti tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Kiinteistön energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi lämpötilojen muutoksilla ja tehonrajoituksilla.

Etävalvonta- ja ohjausjärjestelmänä toimii HögforsGST:n Fiksu Control System, joka tuottaa myös kattavia raportteja lämmityksen toiminnasta ja energiansäästöstä. HögforsGST:n liiketoimintajohtaja Juha Virkki toteaa, että kaukolämpöala on murroksessa. Tulevaisuuden kaukolämpö on älykästä, vihreää ja edullista.

– Tämä vaatii tuotannon uudistamisen lisäksi myös kiinteistöissä sijaitsevilta kaukolämpölaitteistoilta älykkäämpää ohjausta. Turussa ollaan kaukolämmön tuotannossa jo hyvin vihreitä. Kun vielä kulutuspisteet saadaan toimimaan järkevämmin, on lopputulos paras mahdollinen, Virkki sanoo.

Raision Kaanaassa sijaitseva As Oy Raision Koivulehto otti palvelun käyttöönsä vuoden 2020 lopulla. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakkasen mukaan vuonna 2000 rakennettujen talojen vanha lämmönjakokeskus alkoi olla elinkaarensa päässä.

– Teimme päätöksen, että emme odota, että vanha keskus laukeaa. Meillä oli yhtiökokouksessa helppo valinta ottaa palvelu Turku Energialta. Päällimmäinen syy oli varmasti hinta. Kun on kuukausipohjainen maksusuunnitelma, taloyhtiön ei tarvitse ottaa ylimääräistä lainaa keskusta varten.

– Leasing-sopimus sitoo myös palveluntarjoajaa huoltamaan, korjaamaan ja tarkkailemaan keskuksen kuntoa ja säätökäyriä, mikä helpottaa asukkaiden elämää. Kaikki on mennyt hienosti, mitään soraääniä ei ole asukkailta kuulunut. Lämpöä on riittänyt, keskus on toiminut ja säädöt ovat olleet kunnossa, Pakkanen kiittelee.

Taloyhtiöt ja yritykset voivat hankkia uuden järjestelmän kerralla tai kuukausimaksullisena leasing-palveluna. Palvelun hinta vaihtelee lämmönjakokeskuksen koon mukaan, alkaen noin 70 euroa kuukaudessa. Hintaan sisältyy laitteiston huolenpitotarkistus kymmenen vuoden ajan.

Keskuksen saa myös niin sanotusti hybridivalmiina, jolloin se taipuu tulevaisuuden energiatehokkuushankkeisiin. Tulevaisuudessa lämmönjakokeskusten ohjausjärjestelmät mahdollistavat myös kiinteistön liittymisen kysyntäjoustoon.

