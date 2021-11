Uudenlainen palvelu tukee muutoksen hallintaa ja työhyvinvointia

Työnohjaus on osa työhyvinvoinnin palvelua, joka on aiemmin käynyt tutuksi erityisesti sote-alalla. Nyt Sitomo haluaa lisätä työnohjauksen yritysten työkalupakkiin edistämään työhyvinvointia ja helpottamaan organisaatioiden kehittämistä.

”Kiireisessä bisnesmaailmassa muutosten nopeus on valtava, eivätkä ihmiset aina pysy muutoksen mukana. Sitomo haluaa auttaa organisaatioita ihmisyyden tunnistamisessa ja käyttää työnohjausta keinona viedä muutoksia eteenpäin”, sanoo Sitomon työhyvinvointipalvelujen johtaja Sanna Miettinen.

Sitomo Guide -työnohjauspalvelu tarjoaa yritysten henkilöstölle ja johdolle hetken pysähtyä ja miettiä mitä ollaan tekemässä. Se on palvelu modernin työhyvinvoinnin ja organisaation kehittäminen ytimessä.

”Haluamme tukea koko organisaatiota ylhäältä alas saakka, auttaa päivittäisessä työssä sekä saada työyhteisöt uudella tavalla mukaan muutosprosesseihin”, Miettinen jatkaa.

Työnohjaus edellyttää ihmislähtöistä ja rohkeaa johtamista, jonka avulla ihmiset pysyvät mukana yritysmaailman muutostahdissa. Sitomon Guide tarjoaa uuden kulman työnohjaukseen – mitattavuuden. Uusi työkalu konkretisoi työnohjauksen merkityksen yrityksille.

”Olemme luoneet psykologisen turvallisuuden mittarin, jolla pystymme mittaamaan työnohjausryhmän psykologista turvallisuutta prosessin eri vaiheissa. Sen avulla pystymme osoittamaan työnohjauksen konkreettisen merkityksen”, Miettinen sanoo.

”Sitomo Guiden kaltaiselle palvelulle on tilaa markkinoilla. Työnohjaus on erinomainen työkalu myös yrityksissä ja tavoitteemme on mahdollistaa yritysten entistä ketterämmät strategiamuutokset tarjoamalla työnohjausta entistä joustavammin. Guide-palvelu mahdollistaa ihmisymmärryksen kautta henkilöstön uudenlaisen johtamisen ja auttaa ihmisiä selviämään muutoksen paineista”, Sitomon toimitusjohtaja Nina Rinne sanoo.