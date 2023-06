Uudenmaan Ely-keskus poistaa yhteensä 16 tarpeetonta tai turvatonta suojatietä Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Vuonna 2023 Uudenmaan ELY-keskuksen alueella poistetaan yhteensä 16 suojatietä. Näissä kohteissa on arvioitu, ettei suojatien olemassaolo lisää tienylityksen turvallisuutta. Pahimmassa tapauksessa suojatien olemassaolo saattaa jopa luoda harhaanjohtavan turvallisuudentunteen tien ylitystilanteessa. Siksi on turvallisempaa ylittää tie vaihtoehtoista reittiä käyttäen tai silloin, kun autoja ei ole tulossa. Ennen suojatien poistamista sen tarpeellisuus ja turvallisuus on arvioitu.

Suurin osa tämän vuoden aikana poistettavista suojateistä sijaitsee 60 km/h nopeusrajoitusalueella. Nykyisen valtioneuvoston liikenteenohjauslaitteiden käytöstä annetun asetuksen ja Väyläviraston ohjeistuksen mukaan suojatien kohdalla enimmäisnopeus saa olla korkeintaan 50 km/h, jos suojatie on merkitty tiemerkinnöin ja liikennemerkein. 60 km/h nopeusrajoitus sallitaan vain, jos suojatien ylitys on ohjattu liikennevaloin. Jotta nopeusrajoitusta voitaisiin laskea esimerkiksi 50 km/h:iin suojatien kohdalla, ympäristön on tuettava alhaisempaa nopeusrajoitusta.

Joissain niistä kohteista, joissa suojatie poistetaan, asennetaan liikennemerkki varoittamaan tienkohdasta, jossa jalankulkijat ylittävät tien tai siirtyvät ajoradalle. Tällaista jalankulkijoista varoittavaa liikennemerkkiä käytetään esimerkiksi tilanteissa, joissa jalankulku- ja pyörätie päättyy tai vaihtaa puolta. Merkkiä voidaan käyttää myös silloin, jos suojatie on poistettu.

Poistettavat suojatiekohteet:





Uudenmaan alue, 9 kohdetta:

Maantie 11170, Lohja, Venteläntie 5 , kohde kartalla: Google maps

Maantie 1130, Kirkkonummi, Evitskogintie 873 , kohde kartalla: Google maps

Maantie 11171, Siuntio, Kirkkotie 9 , kohde kartalla: Google maps

Maantie 1215, Vihti, Enätie 38 , kohde kartalla: Google maps

Maantie 1221, Vihti, Nurmijärventie 745 , kohde kartalla: Google maps

Maantie 120, Vihti, Vanha Porintie 770 , kohde kartalla: Google maps

Maantie 11475, Nurmijärvi, Siippoontie 757 , kohde kartalla: Google maps

Maantie 146, Sipoo, Rajakulmantie 3 , kohde kartalla: Google maps

Maantie 11059, Raasepori, Hiekkakuopankuja 5 , kohde kartalla: Google maps

Kanta-Hämeen alue, 5 kohdetta:

Maantie 305, Hämeenlinna, Hauhontie 1725 , kohde kartalla: Google maps

Maantie 3052, Hämeenlinna, Parolannummentie 92 , kohde kartalla: Google maps

Maantie 290, Hausjärvi, Hausjärventie 1871 , kohde kartalla: Google maps

Maantie 2892, Hausjärvi, Kappalaisentie 124 , kohde kartalla: Google maps

Maantie 282, Forssa, Tupasuontie x Häiviäntie liittymä , kohde kartalla: Google maps

Päijät-Hämeen alue, 2 kohdetta:

Maantie 312, Lahti, Nastolantie x Metallikatu liittymä, kohde kartalla: Google maps

Maantie 312, Lahti, Nastolantie x Kankaanpääntie liittymä, kohde kartalla: Google maps