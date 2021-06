Uudenmaan ELY korjaa maanteitä ja edistää kestävää liikkumista

Jaa

Uudenmaan ELY-keskuksen vuoden 2021 perustienpidon rahoitus on tällä hetkellä noin 127 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa selvää pudotusta edelliseen vuoteen verrattuna.

Päällysteiden uusimiseen ja tiemerkintöjen tekemiseen on Uudenmaan ELY-keskuksella käytettävissä 36 miljoonan euron rahoitus, jolla päällystetään maanteitä yhteensä noin 700 km ja kevyen liikenteen väyliä 67 km. Kevyen liikenteen väylien päällystysmäärä lähes kaksinkertaistuu edellisvuodesta. Merkittävä osa lisäyksestä toteutuu, koska valtiovarainvaliokunta lisäsi vuoden 2021 budjettiin miljoonan euron rahoituksen kiireellisimpien kevyen liikenteen väylien päällystyksiin Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Keskivilkkaan ja vähäliikenteisen tieverkon kohteita päällystetään noin 280 km. Myös vähäliikenteisten teiden kunnostukseen lisättiin 2021 budjettiin kohdennettua rahoitusta Fagervikintien kunnostukseen Raaseporissa ja Inkoossa sekä Saloistentien kunnostukseen Janakkalassa. Vähäliikenteisten teiden kuntoa pidetään pääosin yllä paikkaamalla ja tekemällä hieman laajempia täsmäkorjauksia.

Siltojen korjauksiin käytetään vuonna 2021 noin 20 miljoonaa euroa. Peruskorjausikään tulevien siltojen määrä kasvaa edelleen tulevina vuosina. Korotetut raskaan liikenteen maksimimassat aiheuttavat myös siltojen vahvistustarpeita. Lisäksi uudet ulkomitoiltaan suuremmat yhdistelmäajoneuvot vaativat muuallakin tieverkolla toimenpiteitä. Vuonna 2021 korjataan tai uusitaan varsinaisia siltoja yli 20 kappaletta ja lisäksi korjataan tai uusitaan joukko teräsputkisiltoja.

Erillisten rahoitusohjelmien ulkopuolella tieverkon parantamisinvestointeihin on rahaa tarpeisiin nähden varsin niukasti. Vuonna 2021 voidaan käynnistää joitakin parantamishankkeiden tie- ja rakennussuunnitelmia ja tehdä pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä sekä pieniä joukkoliikenteen käyttöä edistäviä infrakohteita.

Joulukuussa 2020 valtiovarainvaliokunta lisäsi vuoden 2021 budjettiin valtion rahoituksen seuraavien parantamishankkeiden rakentamisen käynnistämiseksi:

Kt 51 Karjaa – Inkoo valaistuksen rakentaminen

Mt 295 uusi liittymä Koskinen Oy kohdalle

Helsingin seudulla käynnistyi tänä vuonna MAL-sopimuksen (maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma) toteuttaminen seuraavien ELYn hankkeiden osalta:

Mt 1494 välille Porvoontie - Vähä-Laukkoskentie kävely- ja pyöräilyväylän rakentaminen

Vt 2 / mt 1224 kevyen liikenteen järjestelyt ja alikulku Vihdin kk:n kohdalla

Kt 50 Kehä III välillä Kauklahti - kt 51 valaistuksen rakentaminen

Kt 45 / mt 145 Hyrylän eteläisen kiertoliittymän parantaminen ja kaistajärjestelyt

Lahden seudulle MAL-sopimuksen sisältö on saatu sovittua huhtikuussa 2021. Valtio on osallistumassa pieniin kustannustehokkaisiin tie- ja ratahankkeisiin 3,3 M€:n osuudella vuosina 2022–2023. Hankejoukko tarkentuu vuoden 2021 aikana ja lähtee toteutumaan 2022 alkaen, kun sopimus on kaikkien osapuolien allekirjoittama.

