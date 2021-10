Uudenmaan ELY:n alueella uudet alueurakoitsijat aloittivat 1.10. Nummella ja Raaseporissa

Alueurakkaan sisältyy mm. teiden talvihoito, johon kuuluu esimerkiksi liukkaudentorjunta, lumen auraus, tienpintojen tasaaminen ja lumivallien poisto. Lisäksi alueurakat hoitavat sorateitä, levähdys- ja P-alueita, pysäkkejä sekä viheralueita, paikkaavat päällysteitä, pystyttävät ja huoltavat liikennemerkkejä sekä niittävät pientareita ja raivaavat vesakkoja.

Maantiet on jaettu liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin, jotka määrittelevät, missä kunnossa tien on oltava ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet on aloitettava. Talvihoidon taso on siis erilainen eri hoitoluokan teillä, mutta saman luokan tiet hoidetaan koko maassa saman tasoisesti. Päätiet kuuluvat yleensä korkeimpaan hoitoluokkaan ja vähäliikenteiset tiet alimpaan hoitoluokkaan.

Nyt alkaneissa hoitourakoissa hoidettavia tiekilometrejä on Nummella 1 153 ja Raaseporissa 905. Sorateitä Nummella on 208 km ja Raaseporissa 250 km sekä kävely- ja pyöräilyväyliä Nummella 63 km ja Raaseporissa 55 km.

Raaseporin alueurakan vastaavan työnjohtajan mukaan uudessa maanteiden hoitourakan urakkamallissa pystytään paremmin priorisoimaan kriittisimpiä kohteita

Terranorin Raaseporin urakan vastaava työnjohtaja Jari Rosenqvist toteaa, että on mukavaa päästä tekemään uutta urakkaa ja uutta aluetta.

"Fiilikset on loistavat ja odotukset korkealla siitä, miten kaikki lähtee käyntiin", Rosenqvist kertoo.

Hän uskoo, että alueen asukkaiden odotukset teiden hoidosta varmasti täytetään, vaikka uuden urakoitsijan aloittaessa tätä saatetaan ensin vähän vieroksua.

Rosenqvistin mukaan 1.10. alkanut kausi on lähtenyt hyvin käyntiin.

"Meillä oli heti valmius lähteä tekemään töitä sillä kellonlyömällä, mikä oli tilaajan kanssa sovittu, eikä yllätyksiä tullut. Nyt saamme loput talvihoidon valmistelevat työt valmiiksi, niin talvi on valmis tulemaan", hän toteaa.

Haasteita urakkaan aiheuttaa se, että Raaseporin alueurakan alueelle mahtuu monenlaista ilmastoa.

"Alue on monimuotoinen, pääosa on merirannikon vaikutuksen alaisena, minkä vuoksi länsiosassa urakasta on todella kostea meri-ilmasto. Saa nähdä, miten se vaikuttaa ja mitä haasteita tuo. Toisaalta Lohjan harju vaikuttaa alueen itä- ja pohjoisosassa, siellä on mannerilmastoa. Näin ollen lumisateen aikana osa sataa vetenä ja osa lumena."

Raaseporin alueurakasta puuttuu korkein hoitoluokka, koska moottoriteitä ei urakka-alueella ole.

"Käytännössä hoidamme alueen päätiet kuitenkin samalla tasolla kuin korkein hoitoluokka", hän toteaa.

Kaikissa alkavissa alueurakoissa käytetään pilotoitua uutta maanteiden hoitourakan urakkamallia. Käytännössä urakoissa on samat vastuut kuin ennenkin, eli urakoitsija toimii työnjohtajana ja ELY urakan valvojana. Uusi hankintamalli perustuu avoimuuteen, laatuun panostamiseen ja siihen että tilaaja on alihankintojen kilpailuttamisessa mukana. Tämä tarkoittaa tilaajan ja urakoitsijan välisen yhteistyön kasvua ja läpinäkyvämpää urakan hoitoa.

Uusi maanteiden hoitourakan urakkamalli vaikuttaa Rosenqvistin mielestä toimivalle.

"Nyt pystymme tilaajan kanssa varmasti paremmin priorisoimaan rahankäyttöä ja kohdentamaan töitä urakan heikompiin ja eniten huomiota vaativiin kohteisiin, eikä vain tekemään tiettyä määrää töitä sillä rahalla mitä on varattu. Uuden sopimusmallin ansiosta pystymme ohjaamaan rahan käyttöä paremmin kriittisimpiin kohteisiin", hän pohtii.

"On hienoa, että tilaaja on ottanut toimintamme ja urakan alun ennakkoluulottomasti ja varauksettomasti vastaan hyvässä yhteistyöhengessä", hän summaa lopuksi.

ELY-keskuksen määrittelemät urakkaan sisältyvät työt ja hoidon laatutaso perustuvat Väyläviraston toimintalinjoihin ja laatuvaatimuksiin.