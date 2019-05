Uudenmaan Kela-kyytejä ajetaan noin 2 900 päivässä. - Kuljetuksia hoitava Menevä taksipalvelu odottaa määrän nousevan

Huhtikuun alussa Uudenmaan Kela-kuljetuksista vastuun ottanut Menevä taksipalvelu ennakoi, että alueen kuljetusmäärät tulevat vielä nousemaan noin 10 %. – Kapasiteettimme riittää hyvin asiakasmäärien kasvuun, toteaa Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen.

Huhtikuussa Kela-kuljetuksista vastuun ottanut Menevä taksipalvelu on saanut kuljetukset sujuvasti käyntiin. Arvioitu päivittäinen kuljetusten määrä on noin 3 300. Vielä tähän lukuun ei ole päästy.

– Kun aloitimme uuden kilpailutuksen myötä uutena palveluntuottajana huhtikuussa, pientä varovaisuutta oli jo valmiiksi ilmassa. Koska kuljetukset ovat sujuneet hyvin, olemme ilokseni saaneet Kela-asiakkailtamme luottamuksen ja asiakasmäärät ovatkin lähteneet nyt kasvuun, kertoo Menevän Tuomo Halminen.

Menevä kasvuun sopimuksen myötä

Uuden sopimuksen myötä Menevän oma henkilöstömäärä on noin kolminkertaistunut.

– Olemme palkanneet yritykseen hallinnollisen henkilöstön lisäksi useita sekä suomen- että ruotsinkielentaitoisia asiakaspalveluhenkilöitä. Sen avulla varmistamme, että Kela-puhelintilauksiin voidaan vastata tavoitteemme mukaisesti keskimäärin 60 sekunnissa, Halminen tähdentää.

Halminen myöntää, että Menevän loikka sadasta autosta liki tuhannen auton vaikutuspiiriin on ollut suuri.

– Kun puhutaan yrityksen näin suuresta henkilöstö-, asiakas- ja automäärän kasvusta, se on luonnollisesti ollut välillä haastavaa. Olemme kuitenkin tehneet hyvää pohjatyötä sekä työskennelleet Kelan kanssa läheisesti yhteistyössä kuljetusten varmistamiseksi.

Erityishuomio palautteissa

Halmisen mukaan Menevä kävi tapaamassa useita käyttäjäryhmiä ja toimijoita ennen sopimuskauden alkua.

– Meille oli tärkeää, että kunnat, sairaalat, eri terveydenhuoltoyksiköt sekä eri asiakasryhmät ja palveluja käyttäviä asiakkaita edustavat järjestöt ja yhdistykset tunsivat meidät ja toimintamme. Olemme myös panostaneet kuljettajien koulutukseen ja perehdytykseen erilaisissa koulutustilaisuuksissa sekä laajalla verkkokoulutusmateriaalilla. Valvomme jatkuvasti kuljetuksien sujumista ja kuljettajien toimintaa ja puutumme virheisiin nopeasti.

Kuljetusten palauteprosentti on tällä hetkellä noin 0,5 %. Aktiivisimpia palautteen antajia ovat olleet vakiotaksiasiakkaat, joiden kuljetusten alku kangerteli.

– Pyrimme siihen, että saisimme kaikki kuljetukset hoidettua ilman mielipahaa, mutta sitäkin valitettavasti mahtuu joukkoon. Palautteiden joukossa on iloksemme positiivista palautetta – ja toki myös rakentavaa, minkä perusteella pystymme kehittämään toimintaa entistä sujuvammaksi. Erityisesti harmittaa toiminnan alussa Kelan vakiotaksiasiakkaiden palvelun ruuhkautuminen. He joutuivat odottamaan liian pitkään tietoa vakiotaksistaan, josta olemme pahoillamme. Nyt onneksi tilanne on parantunut, toteaa Halminen.