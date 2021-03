Uudenmaan Seniorikodit osaksi Attendo-konsernia

Attendo Oy ostaa Aava Terveyspalvelut Oy:ltä Uudenmaan Seniorikodit Oy:n. Kaupan jälkeen Uudenmaan Seniorikodit jatkaa itsenäisenä yhtiönä ja omalla brändillään. Tutut hoitajat ja hoivakotien johtajat jatkavat työtä asukkaiden kanssa. Kauppa osoittaa, että toimintaedellytykset hoiva-alalla ovat kaventuneet ja kestävällä mallilla toimiminen vaatii laajempia hartioita.

Aava Terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Antti Ahon mukaan toimintaedellytykset alalla ovat kaventuneet. Attendo valikoitui ostajaksi, koska sillä on suurena toimijana mahdollisuus toimia laadukkaasti ja kehittää paitsi omaa toimintaa, myös koko alan toimintakulttuuria.

- Kuntien vanhuspalveluiden kilpailutusprosessi kohdistuu lähes yksinomaan hintaan. Tällaisella toimintamallilla emme nähneet, että voisimme enää kehittää toimintaa ja palvelua haluamaamme suuntaan. Meidän kokoluokassa toimiva yritys saavutti lakipisteensä. Keskitymme jatkossa lääkärikeskus Aavassa ja Pikkujätissä laadukkaaseen sairaudenhoitoon ja vaikuttavien hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Vuoden aikana olemme avanneet kuusi uutta toimipistettä ja kansallista kasvua jatketaan myös tulevina vuosina", Aho sanoo.

Alalla on ollut havaittavissa kuntien haluttomuutta korvata esimerkiksi TESin ja uudistetun vanhuspalvelulain mukanaan tuomat lisäkustannukset palveluntuottajille. Tämä on asettanut etenkin pieniä yrityksiä ja kolmannen sektorin hoivapalveluiden tuottajia lähes mahdottomaan tilanteeseen: hoivaa ei voida tuottaa kestävällä tasolla ilman asianmukaista korvausta.

- Asukkaan hyvä ja arvokas elämä edellyttää hoivapalveluiden korkeaa laatua. Yhtälön toinen puoli ovat palveluntuotannon kustannukset, ja kuntien tulee maksaa asianmukainen korvaus laadukkaista palveluista. Kustannusten on oltava läpinäkyviä myös kuntien oman tuotannon osalta. Vertailu yksityisten toimijoiden kustannuksiin auttaa päättäjiä tekemään kunnan talouden kannalta rationaalisia päätöksiä, toteaa Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Attendolle Uudenmaan Seniorikotien ostaminen on osa viime vuonna käynnistynyttä muutosmatkastrategiaa, joka etenee kaupan myötä suunnitellusti kasvattaen markkina-asemaa tärkeällä alueella.

Uudenmaan Seniorikodeilla on yhteensä 11 hoivakotia, joissa asuu noin 420ikäihmistä. Yritys työllistää noin kolme sataa hoiva-alan ammattilaista. Hoivakodit sijaitsevat Uudellamaalla Espoossa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Kirkkonummella, Lohjalla, Vihdissä ja Vantaalla. Lisätietoja osoitteesta https://www.seniorikodit.fi/

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt pyydämme ystävällisesti osoittamaan Attendon asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Susanna Paloheimolle, puh. 044 4942 122 tai susanna.paloheimo@attendo.fi

Suomalainen Lääkärikeskus Aava on edistänyt terveyttä ja hyvinvointia jo yli 50 vuotta. Huolenpitomme kantaa läpi ihmisen koko elämän. Perheyrityksessämme toimii yli 1200 ammattilaista, 20 toimipisteessä, 12 paikkakunnalla. Kehitämme toimintaamme ja koko toimialaamme rohkeasti, viisaasti ja välittäen. www.aava.fi

Attendo on Pohjoismaiden johtava julkisten hoivapalveluiden yksityinen palveluntuottaja. Yritys on perustettu vuonna 1985, ja olimme ensimmäinen julkisia hoivapalveluja ikäihmisille tarjonnut yksityinen yhtiö Ruotsissa. Ikäihmisille suunnattujen palvelujen lisäksi Attendo tarjoaa hoivapalveluja kehitysvammaisille ja vammautuneille ihmisille sekä mielenterveyskuntoutujille. Tuotamme myös lastensuojelu- ja terapiapalveluita. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi