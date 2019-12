Uudenvuoden ilotulitus Vaasassa

Vaasan kaupunki juhlistaa uutta vuotta ilotulituksella Räätälinsaaressa 31.12.2019 klo 24

Yleisö voi parhaiten seurata ilotulitusta Kalarannassa tai Vaasan vankilan rannassa. Pääsy rakettien lähetyspaikalle Räätälinsaareen on kielletty. Paloturvallisuuden vuoksi ilotulitusvälineiden käyttäminen koko Vaasan keskustan alueella on kiellettyä.



Kaupunki haluaa ilahduttaa asukkaitaan ammattilaisten hoitamalla ilotulituksella, jonka ansiosta kaikilla on turvallinen vaihtoehto katsella rakettien loistetta. Lisäksi meluhaitat vähenevät, kun ilotulitus keskitetään lyhyelle ajanjaksolle ja yhteen paikkaan.



Ilotulituksesta ja sen luvista huolehtii SkyStar-ilotulitusnäytökset. Vaasassa ilotulitus maksaa noin 3000 euroa.