Uudenvuoden yönä lähetettiin radiotaajuuksille noin 600 toivetta ja lupausta

Tuomaan Markkinat perutaan pääkaupunkiseudun koronavirustilanteen vuoksi 27.11.2020 12:46:26 EET | Tiedote

Helsinki on siirtynyt pandemiatilanteessa leviämisvaiheeseen, ja kaikki yleisötilaisuudet on pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän päätöksellä kielletty 30.11. alkaen. Tuomaan Markkinoiden oli määrä avautua 5.12. Senaatintorille. Koronavirustilanteesta johtuen markkinat perutaan. Markkinamyyntiä pyritään järjestämään osin digitaalisesti ja sosiaalisessa mediassa. Tuomaan Markkinat vaatii vuosittain kymmenien eri kumppanien ennakkotyötä, ja tapahtuma kerää yhteen satoja toimijoita luomaan joulun Helsinkiin. Helsingin tapahtumasäätiö kunnioittaa tehtyä työtä ja korvaa alihankkijoille tähän asti tapahtuman järjestelyistä syntyneet kulut. Peruutuksesta aiheutuu Helsingin tapahtumasäätiölle arviolta yli 200 000 euron mittavat tappiot. “Kovimmin peruutus iskee kuitenkin markkinoiden kauppiaisiin ja ravintoloihin. Melkein sata pientuottajaa on valmistautunut joulumarkkinoihin valmistamalla tuotteita keväästä saakka. Tutkimme nyt tapoja auttaa tuottajia myymään tuotteitaan digitaalisesti