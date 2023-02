Uudessa lapsiperheiden tapahtumassa opitaan tunteiden ilmaisua

Tunteiden festivaali tarjoaa alueen lapsiperheille maksuttomia tapahtumia, kuten teatteria, musiikkia, kuvataidetta, tarinankerrontaa ja työpajoja. Eri taiteilijoiden esityksissä ja työpajoissa tarkastellaan muun muassa missä uteliaisuus, ilo, rakkaus, sisu ja innostus asuvat?

Avoimet yleisötapahtumat pääkirjaston Draama-salissa:

Maanantaina 6.3., tiistaina 7.3. ja keskiviikkona 8.3. klo 17–18.30 järjestetään performanssityöpajoja.

järjestetään performanssityöpajoja. Torstaina 9.3. klo 17–20 illallistapahtuma Vaasassa asuville kansainvälisille perheille. Ohjelmassa stand upia, jossa voi jakaa tarinansa suomalaisesta sisusta open mic-tilaisuudessa. Lapset voivat osallistua taide- ja askarteluprojekteihin Tunnestudiossa.

illallistapahtuma Vaasassa asuville kansainvälisille perheille. Ohjelmassa stand upia, jossa voi jakaa tarinansa suomalaisesta sisusta open mic-tilaisuudessa. Lapset voivat osallistua taide- ja askarteluprojekteihin Tunnestudiossa. Perjantaina 10.3. klo 17–18.30 opetellaan pantomiimia ja tunteiden ilmaisua yhdessä Novian teatteripedagogien kanssa.

Taustalla pilottiprojekti

Festivaalin taustalla on viime syksynä käynnistynyt pilottiprojekti, joka on toteutettu Vaasan kouluissa ja päiväkodeissa kulttuuriohjaaja Thomas Velissariksen johdolla. Luovaa pedagogiikkaa ja teatterikasvatusta sisältävässä ohjelmassa on harjoiteltu perustunteiden ilmaisua muun muassa pantomiimiesitysten ja työpajojen kautta.

Mukana pilotissa on ollut kolme luokkaa Onkilahden yhtenäiskoulusta, kuusi luokkaa Suvilahden koulusta, yksi luokka Steiner-koulusta sekä opiskelijoita Vamiasta.



– Lapset ja opiskelijat tekivät visuaalista taidetta, kuten piirroksia, maalauksia ja videoita lähtökohtanaan ajatus siitä, miltä näyttäisi, jos tunteilla olisi oma maa. Joillakin luokilla meillä ei ollut yhteistä kieltä, jolloin käytimme viestintään pantomiimia, kertoo Thomas Velissaris.

Oppilaat esiintyvät toisilleen

Festivaalin aikana mukana olevien koulujen oppilaat esittävät yhdessä Thomas Velissariksen, kulttuuripedagogi Sanna Asikaisen ja Heli Säteen kanssa performanssin ja pitävät työpajan, joka striimataan kaikkiin vaasalaiskouluihin oppilaiden seurattavaksi.



– Kolmena päivänä meillä on myös yhteys kolmen kreikkalaisen luokan kanssa, ja he esittelevät luovaan pedagogiikkaan perustuvan projektin, kertoo Velissaris.



Myös opettajille, pedagogeille ja kasvatusalan ammattilaisille on suunnattu oma työpajansa, joka järjestetään perjantaina 10.3. klo 12–14 Draama-salissa.