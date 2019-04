Uudet Euroopan parlamentin paikkaennusteet 28 EU-maalle julkistettiin

Parlamentti julkaisi tänään neljännen ja viimeisen päivityksen paikkaennusteeseen seuraavan Euroopan parlamentin kokoonpanosta (751 paikkaa) perustuen kansallisiin mielipidemittauksiin.

Euroopan parlamentti julkaisi tänään päivitetyn ennusteen parlamentin kokoonpanosta ensi kaudella. Ennusteen tiedot perustuvat 28 jäsenmaassa 15.4. mennessä tehtyihin luotettaviin mielipidemittauksiin. Tiedot on kerännyt yhteen Kantar public Euroopan parlamentin puolesta. Ennusteen laatimisessa on käytetty 21 jäsenmaan osalta nimenomaisesti EU-vaaleihin tehtyjä mielipidemittauksia. Suomen osalta ennusteessa on käytetty 14.4. eduskuntavaalien tulosta.

Uudet ennusteet on laskettu 751 paikalle. Myös edellisen ennusteraportin (27.3.) tietoja on mukautettu niin, että Iso-Britannian mahdollinen osallistuminen EU-vaaleihin on otettu huomioon.

Ennusteessa kansallisten puolueiden paikat on sisällytetty parlamentin poliittiseen ryhmään, mikäli puolue kuuluu poliittiseen ryhmään tai vastaavaan Euroopan tason poliittisen puolueeseen. Kaikki uudet poliittiset puolueet ja liikkeet, jotka eivät vielä ole ilmoittaneet aikeistaan, on luokiteltu ”muut”-kategoriaan.

Ennusteet ovat saatavilla toimittajille tarkoitetusta tietopaketista Euroopan parlamentin sivuilta.

EU-vaalien varsinainen vaalipäivä Suomessa on sunnuntai 26.5. Ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.5. ja ulkomailla 15.-18.5.