Uudet klassikot -rahaston ensimmäiset tuet on myönnetty – tukea sai 31 teatterin, tanssin, musiikin ja sirkuksen toimijaa

Uudet klassikot -rahaston historian ensimmäinen haku esittävän taiteen yhteisöille järjestettiin syyskuussa 2022. Hakemuksia saapui yhteensä 54. Hakemukset arvioi ensin taiteellinen asiantuntijaryhmä, minkä jälkeen ne käsiteltiin valtion ja perustajasäätiöiden edustajista koostuvassa toimikunnassa. Tukea myönnettiin 31 yhteisölle.

”Myöntöjen määrää voi pitää huomattavan korkeana, kun sitä vertaa tavanomaiseen apurahahakuun, jossa vain noin joka kymmenes hakija menestyy”, sanoo rahaston sihteeri Veli-Markus Tapio. ”Toimikunta halusi tukea laajasti ja näkyvästi haun tavoitteen mukaista toimintaa ja samalla kannustaa tulevia hakijoita riittävään kunnianhimoisuuteen jatkossa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tuotantojen taloudelliseen elinkelpoisuuteen ja kestävyyteen.”

Hakijamäärä edusti yli neljäsosaa hakukelpoisista, joita olivat Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusta saavat esittävän taiteen yhteisöt, noin 180 kpl. Hakijoilta edellytettiin yhteistyötä vähintään yhden valtionosuuden piirissä olevan esittävän taiteen toimijan tai museon tai kansallisen taidelaitoksen kanssa.

Tukea saivat sisällöllisesti hyvin erilaiset hankkeet taaperoteatterista performatiiviseen installaatiotaiteeseen ja nykynukketeatterista iltamaperinteen uudistamiseen. Monet hankkeista yhdistävät luovasti useampia taiteenaloja.

Uudet klassikot -tukimuodon yksi erityispiirre on sen kaksivaiheisuus. Heti maksettavan perusosan lisäksi tuensaajalla on oikeus pääsylipputulojen mukaan laskennallisesti määräytyvään osaan tulevaisuudessa. Molemmat huomioon ottaen nyt myönnetyn tuen arvioitu kokonaismäärä viiden vuoden aikana on noin kolme miljoonaa euroa.

Uudet klassikot – Nya klassiker on uusi rahasto, joka tukee taidealalla asemansa jo vakiinnuttaneiden toimijoiden työskentelyn ja kasvun edellytyksiä. Sen tarkoituksena on parantaa taiteen asemaa sekä ylläpitää sen merkityksellisyyttä yhteiskunnassa. Kannustamalla uudenlaiseen, rahoitusmuotojen rajat ylittävään yhteistyöhön se pyrkii kasvattamaan teosten ja tuotantojen elinkaarta, yleisömääriä, levinneisyyttä ja tunnettavuutta.

Rahaston ovat perustaneet yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja neljä säätiötä: Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Alfred Kordelinin säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Seuraavan haun toteuttamisesta tiedotetaan ensi keväänä.

Uudet klassikot -tuen saajat

Cirko – Uuden sirkuksen keskus, Sirkustaiteilijoiden työllistäminen Cirkon ja Svenska Teaternin yhteistuottamassa Ronja Rövardotter -näytelmässä kaudella 2023–2024

Esittävän taiteen osuuskunta Kaukasus, Performatiivinen installaatio, joka käsittelee ilmastokriisiä mustikan näkökulmasta, yhteistyössä kaupunginmuseoiden ja kaupunginorkesterin kanssa

Flow ry, Immersiivinen, paikkasidonnainen, monitaiteellinen teos Vihreät Niityt, jonka tuotantoyhteistyökumppaneina ovat Flow Productions ja Oulun Teatteri

Folk Extreme, Käärmeenpääntallaajat – uuden immersiivisen teoksen tuotanto, edistäminen sekä vierailut teattereiden suurella näyttämöllä

Frigg Oy, Kansanmusiikkiyhtye Friggin vierailut suomalaisten orkesterien solistina vuosina 2023–2025

Greta tuotanto oy, Brechtiä jokanaiselle -musiikkiteatteriesityksen kiertue

Guardia Nueva orkesteriyhdistys ry, Kokonaisvaltainen yhteistaidekokemus, jossa yhdistyvät argentiinalais-suomalainen tango ja nykytanssi. Esitykset 10:llä eri paikkakunnalla Suomessa

Kinetic Orchestra, Tanssin suuren näyttämön kiertuemallin kehittäminen kahden vos-toimijan ja yhden vapaan kentän ryhmän yhteistuotantona

KokoTeatteri -yhdistys ry, KokoTeatterin Norminäytelmän kiertueversion valmistaminen ja kiertäminen Suomessa, ensimmäisenä paikkana ja kumppanina Tampereen Teatteri

Kulttuuriyhdistys Ensemble Nylandia ry, Kaupunkibarokki. Barokkikollektiivi Ensemble Nylandia ja kaupunginorkesterit yhdistävät voimansa ja osaamisensa yhteistyökonserteissa ympäri Suomen

Nomadi ry, Alpo Aaltokoski Companyn, Oulu Sinfonian ja Jojo Oulun tanssin keskuksen yhteistuotanto Leevi Madetojan balettipantomiimista Okon Fuoko

Nukketeatteritaiteilijayhdistys Aura of Puppets ry, Nykynukketeatterin helmiä: neljästä teoksesta koostuva räätälöity esityssarja tutustuttaa nukketeatteri-ilmaisun rikkauteen

Oblivia rf Pleasure – ett experimentellt musikteaterverk och en finsk-tysk samproduktion

Opera BOX ry, Opera BOXin tuotannot 2022: Stefan Lindgren In transit, Antonio Vivaldi: Ottone in Villa ja Tuomas Kantelinen Viola ja Valkoparrat

Pohjoinen Liike ry, Nordisk Rörelse rf, Pelirakenteisen Valvojat-esityksen toteuttaminen Kansallisteatterin kanssa Helsingissä kesällä 2023 ja lokalisointi muihin kaupunkeihin 2024-2025

Routa – Kajaanin tanssin edistämisyhdistys ry, Nykytanssin ja teatterin keinoin toteutettu uusi tulkinta Minna Canthin kirjallisuusklassikosta Anna Liisa

Saaristo-oopperayhdistys, Sallisen Punainen viiva -ooppera Saaristo-oopperan, Turun Kaupunginteatterin ja Turun filharmonisen orkesterin yhteistuotantona

Saimaan Teatteri ry, Iltamaperinnettä uudistavaan teokseen "Ilta Saimaalla" yhteistyössä Lappeenrannan kaupunginteatterin kanssa

Sirkus Supiainen, Joensuun taidemuseo Onnin ja Sirkus Supiaisen yhteistyössä luoma taidekokonaisuus taidenäyttelykokonaisuuden ja sirkustaiteen välimaastossa

Sivuun Ensemble ry, Silentopia – Taiteen- ja tieteentekijöiden ritualistiset teokset näyttämöille ja niiden ulkopuolelle

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry, Lapin Kamariorkesterin ja Hiljaisuus ry:n yhteistuotantona syntyvä konserttikokonaisuus, joka rakennetaan uuden monitaiteisen sävelteoksen ympärille

Tanssiryhmä Off/Balance ry, Monitaiteellinen Hiljaista iloa -teos Jyväskylän kaupunginteatterin isolla näyttämöllä

Teaterföreningen Blaue Frau r.f., Ett hybridprojekt som består av en filmad mockumentär samt en live föreställning, i samarbete med Five Corners Production och Svenska YLE

Teatteri Avoimien Ovien kannatusyhdistys ry, Suomalais-venäläis-ukrainalaisena yhteistyönä syntynyt episodinäytelmä Talvisota

Teatteri ILMI Ö, Metsämosaiikki-vauva- ja taaperoteatteriesitys ja työpaja: kolmen teatterin yhteistyökiertue

Teatteri Metamorfoosi Coproduction, gathering 4 theatres to put on stage the play Anatomy of a suicide by A. Birch

Teatteri Telakka ry, Kajastus – ruumiillisen runon ilta, runouden ja tanssin rajapinnoilta ammentava musiikillinen teatteriesitys kahden teatterin yhteistuotantona

Tehdas Teatteri, Sukupuuttoparatiisi – Nykynukketeatteria lapsettomuuden hedelmällisyydestä esityskiertueen toteuttamiseen

Todellisuuden tutkimuskeskus, Voyer on esitys, joka avaa yhteisen tilan katsomisen tapahtumalle; ruumiillisen kommunikaation avulla ilman sanoja

Urbaanin Taidetanssin Tuki ry, Teosten camouflage ja Cosmic Latte saattaminen uudelleen ensi-iltaan sekä esittäminen vuosina 2023–2024

W A U H A U S ry., WAUHAUSin, Espoon kaupunginteatterin ja Kamariorkesteri Avantin yhteistuotanto Pipsa Longan näytelmästä Neljän päivän läheisyys