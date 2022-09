Uudet silkkitiet ovat kauppayhteyksien ja vaikutusvallan verkosto, joka ulottuu kaikkialle maailmaan

Peter Frankopan: Uudet silkkitiet – Tulevaisuuden maailmanhistoria

Julkaistaan 28.10.2022

Peter Frankopanin kiehtova suurteos Silkkitiet – uusi maailmanhistoria herätti laajaa huomiota ilmestyessään suomeksi vuonna 2021. Frankopan kertoi, kuinka Aasian ja Välimeren yhdistävät kauppareitit ovat olleet vuosituhansia maailman keskushermosto. Teos sitoi alueen menneisyyden nykypäivään ja osoitti, että silkkitiet eivät ole vain muinaishistoriaa. Uudet silkkitiet on menestysteoksen itsenäinen jatko-osa, joka pureutuu entistä syvemmin Keski- ja Etelä-Aasian, Lähi-idän ja ennen kaikkea Kiinan merkitykseen nykymaailmassa.

Kun läntistä maailmaa repivät vastakkainasettelu ja Trumpin presidenttikaudella vahvistunut ja Euroopassa brexitiin kiteytyvä eristäytyminen, idässä vahvistetaan siteitä ja rakennetaan yhteistyötä. Maailman suurimpiin talouksiin kuuluva Intia tuo kolmanneksen öljystään Iranista, Azerbaidžan vie maakaasua Kaakkois-Eurooppaan ja Afganistanissa talibanitkin tunnistavat maan halki kulkevan kaasuputkihankkeen merkityksen. Voimakkaat Turkki, Venäjä, Iran, Pakistan ja Intia vahvistavat roolejaan kukin omalla tavallaan. Erityinen merkitys on Kiinan rahoittamilla uusilla maailmankaupan solmuilla, kuten Khorgosin ”kuivan maan satamalla” Kazakstanin ja Kiinan rajalla sekä varsinaisilla satamilla esimerkiksi Intian valtameren ja Kaspianmeren rannoilla.

Uuden aikakauden näkyvimpänä hankkeena on Kiinan kunnianhimoinen Vyö ja tie -ohjelma, jonka tavoitteena on rakentaa mittava maa- ja meriyhteyksien verkosto suurvallan kauppaa varten. Hanke koskee 80 valtiota ja lähes kolmannesta maailman väestöstä, joten se ulottuu paljon silkkiteiden aluetta laajemmalle. Kiina on saanut osakseen myös kritiikkiä ohjelman aggressiivisuudesta: kun kumppanit eivät ole pystyneet maksamaan lainojaan, Kiina on ottanut haltuunsa muun muassa satamia.

”Historiantutkimuksen rock-tähti” vie lukijan silmiä avaavalle matkalle ja näyttää globaalin muutoksen, joka on jo täydessä vauhdissa.

”Frankopanilla on kyky nähdä metsä puilta, ja hän yhdistää sen loistavaan kirjalliseen taitoon kutoa tarkkoja yksityiskohtia laajaan inhimilliseen kudokseen.”

– Daily Telegraph

Oxfordilainen historioitsija Peter Frankopan (s. 1971) on tutkinut Bysantin historiaa ja luennoinut maailman arvostetuimmissa yliopistoissa Cambridgestä Harvardiin. Hänen maailmanlaajuinen myynti- ja arvostelumenestyksensä Silkkitiet on ollut bestseller myös Suomessa.

