Uudet teknologiat kehittävät kuntoutusta

Energiamessut kääntävät katseet alan muutokseen, varmuuteen ja tulevaisuuteen 25.–27.10.2022 25.8.2022

Energia-alan päätapahtuma Energiamessut (The Energy Event of Finland) järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 25.–27.10.2022. Tapahtuma paitsi yhdistää alan huippuosaajia, myös herättää arvioimaan kriittisesti vallitsevia käytäntöjä maapallon tulevaisuuden, energiaturvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Energiateollisuus ei ole enää entisensä, sillä muutos on jo täällä – koe se Energiamessuilla.