Uudet vastuullisen ammattitaidon verkkokurssit valmentavat kestävään työelämään

Moni yritys tiedostaa kestävän liiketoiminnan bisnesmahdollisuudeksi, mutta millaista käytännön osaamista se vaatii henkilökunnalta? Vasta julkaistut kestävän kehityksen ja kiertotalouden verkkokurssit pyrkivät vastaamaan kysymykseen neljän ammattialan kohdalla.

Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssien avulla yritykset ja ammatilliset oppilaitokset voivat hankkia koulutusta ruokapalveluiden, matkailun, kiinteistönhoidon ja kaupan alan vastuullisista käytännöistä. Kurssit sopivat yritysten henkilökunnan täydennyskoulutukseen sekä alalle opiskelevien ja opetushenkilökunnan käyttöön. Kursseihin voi tutustua kesän ajan maksutta osoitteessa kadenjalki.fi.

”Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pakottavat niin yrityksiä kuin oppilaitoksia painottamaan vastuullisia toimintatapoja. Verkkokurssikokonaisuus on yksi vastaus uudenlaisten toimintatapojen etsimiseen”, kertoo projektipäällikkö Päivi Suihkonen.

Verkkokurssit on kehitetty yhteistyössä yritysten, toimialaliittojen ja ammatillisten opettajien kanssa Digioppimisella kiertotalous- ja kestävän kehityksen osaamiseen -hankkeessa. Suomen ympäristöopisto SYKLI on vastannut projektin koordinoinnista ja toteutuksesta. Kurssien sisältöjä ovat tuottaneet kestävän kehityksen ja eri ammattialojen asiantuntijat. SYKLI on vastannut johdannon, ruokapalvelualan ja kiinteistönhoitoalan sisällöistä. Perho Liiketalousopisto on tuottanut matkailun ja kaupan alan sisältöjä.

Lisäksi Aalto-yliopisto kehitti hankkeessa virtuaalitodellisuuden pilottisovelluksen kiinteistönhuollon koulutukseen. Sovelluksessa hyödynnetään 3D-kartoituksella tuotettuja malleja ja tarjotaan mahdollisuus tutustua realistiseen kiinteistön tekniseen tilaan etänä.

Konkreettiset esimerkit herättelevät

Kaikille aloille yhteinen johdantokurssi perehdyttää opiskelijan aluksi esimerkiksi elinkaaren, ilmastonmuutoksen ja sosiaalisen vastuun kaltaisiin käsitteisiin. Alakohtaista osaamista tuodaan esiin konkreettisten työtehtävien kautta.

”Ruokahävikkiä voi vähentää muun muassa pienentämällä lautaskokoa, ja matkailualan yrittäjän kannattaa kertoa asiakkailleen, miksi aamiaispöydässä tarjotaan kotimaisia marjoja hedelmien sijaan. Kiinteistönhoitajaa hyödyttää tarkistuslista huonon sisäilman arvioimiseksi, ja myyjä voi opetella alansa tärkeimmät vastuullisuussertifikaatit”, kuvailee projektiasiantuntija Aura Piha.

Materiaalia elävöittävät videot ja tehtävät. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa osaamistodistuksen.

Hankkeen aikana verkkokursseja on testannut yli sata opiskelijaa ja yrityksen edustajaa, Piha jatkaa: ”Pilottien palautteiden perusteella toteutettuja kursseja pidetään herättelevinä, kattavina, käytännönläheisinä ja innostavina. Tähän on pyritty nimeä myöten: kädenjälki kuvaa ammattilaisten hyvää vaikutusta yhteiskuntaan.”

Kursseja voi opiskella kesän ajan maksutta. Elokuun alusta lähtien kurssit muuttuvat maksullisiksi johdantoa lukuun ottamatta.

”Hankeen lähtökohtana oli alusta alkaen kehittää liiketoimintamalli, joka mahdollistaa asiakaspalvelun ja aineiston pitämisen ajan tasalla. Verkkokursseja aiotaan myös laajentaa uusille aloille. Tavoitteena meillä on vastuullisen ammattitaidon nostaminen suomalaisten ylpeyden aiheeksi”, Suihkonen valottaa.

Hanketta on rahoittanut Hämeen ELY-keskus. Oppimisalustan toteutti SYKLI yhteistyössä digitoimisto JCO Digitalin kanssa.