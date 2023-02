Uudet viinimessut saapuvat Helsinkiin 29.03.2023 ja kaikki viinin ystävät ovat tervetulleita sisäänpääsymaksutta.

Italialaisen Alessandro Rivetton Langhe Nebbiolo-punaviini hurmaa Suomen viinikriitikot hinta-laatusuhteellaan 27.1.2023 11:52:44 EET | Tiedote

Alessandro Rivetto on viinien pientuottaja Piemontesta. Rivetton Nebbiolo on kolmen kaveruksen osaamisen tulos. Alessandro itse toteaa: “Teemme ja myymme yhdessä tiimimme kanssa niin hyvää viiniä, kuin vaan ikinä osaamme.” Fiksuviini.fi asiantuntijat Petri Pellinen ja Juha Lihtonen ihastuivat viiniin ja sen hinta-laatusuhteeseen. Juha-Matti Anttila Keskipohjamaa lehdestä sekä Helsingin Sanomien viiniguru Jouko Mykkänen ovat samoilla linjoilla. Erittäin harvoin, jos koskaan, näin moni viiniasiantuntija on samaa mieltä viinin laadusta ja hinta-laatusuhteesta. Petri Pellinen toteaa: " Tämä viini on yksi parhaista Langhe Nebbioloista Alkossa, ellei jopa paras. Ja hinta-laatusuhteeltaan loistava. Vastaavan tasoinen viini maksaisi reilusti yli 20€. 90–91 / 100 p."