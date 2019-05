Uudistettu Stoan aukio Itäkeskuksessa avautuu 18.–19.5.2019

Uudistettu Stoan aukio avautuu 18.–19.5. Perusparannuksen läpikäyneen aukion suunnittelussa on kuultu Itä-Helsingin asukkaiden toiveita. Alueelta löytyy esiintymislava, puhe-ja keskustelupaikka, taideseinä, leikkipaikkoja, grillauspiste, aurinkotuoleja ja pöytäryhmiä oleskeluun. Aukion länsireuna on varattu kirpputori-, myynti- ja esittelytapahtumille sekä katuruokatoritoimintaa varten. Alueen viihtyisyyttä lisäävät uusittu, kukinta-aikaan näyttävä kasvillisuus sekä tehostettu, turvallisuutta lisäävä valaistus.

”Stoan aukion uudistaminen lisää asukkaiden omaehtoisen toiminnan mahdollisuuksia Itä-Helsingissä. Nyt on paikka innokkaille ja motivoituneille kaupunkilaisille toteuttaa tapahtumia ja järjestää toimintaa. Toivomme aktiivisia tekijöitä ja taitureita värittämään Itä-Helsingin kaupunkielämää omilla omaperäisillä tapahtumilla. Alue sopii kaikenkokoiselle ohjelmalle; satoja ihmisiä kokoaville keikoille ja kirppareille, kymmenen hengen keskustelupiirille tai yksittäiselle katusoittajalle, joka tuo iloa ohikulkijoille”, iloitsee Stoan johtaja Ulla Bergström.



Avajaisviikonlopun ohjelmasta vastaa Kulttuurikeskus Stoa. Aukiolla loistavat niin Itä-Helsingin osaaminen kuin kotimaiset huippuartistit. Luvassa on musiikkia, tanssia ja sirkusta, craftivismiä, kukkaistutuspaja, hennatatuointeja, supersankarikuvauksia, kirjastofillari, kirjastoauto, helmirannekorupaja, kasvomaalausta, ötökkäpaja ja paljon muuta! Esiintyjinä nähdään mm. Asa & Band, Sini Yasemin, Vallilan Tango, Break the Fight (ft. Mercedes Bentso, Dj Isku, Mc Cepari), Benny and the Jets, Dj 33T1, Blind Gut Company, Ruffle Army ja Stoa Choir. Lauantaina avajaisohjelmaa on klo 12-20 ja sunnuntain perhepäivässä klo 10-16.



"Uudistetulla alueella on myös uudet pelisäännöt”, kertoo Bergström. ”Alueen asukkaat ovat toivoneet turvallista ja siistiä kaupunkitilaa ja sellaiseksi alueen halutaan myös muodostuvan. Kaiken toiminnan tulee olla avointa, rehellistä, yhteisöllisyyttä lisäävää, turvallista, ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja ympäristöä vaalivaa.”



Tapahtumia voi järjestää Stoan aukiolla ympäri vuoden, joten myös syksyyn ja talveen sijoittuvat ohjelmaehdotukset ovat tervetulleita jo nyt. Tapahtumajärjestävä vastaa itse tuotannosta, tilaisuuden järjestyksestä ja siisteydestä. Ohjelmakokonaisuutta koordinoi Stoa, jolle ohjelmaa tarjotaan Varaamon kautta (varaamo.hel.fi). Tapahtumien järjestäjien käytössä on kevyt kattaus esitystekniikkaa.



Stoan aukio sijaitsee kulttuurikeskus Stoan yhteydessä. Avajaisviikonlopun ohjelman toteuttamiseen osallistuvat Helsingin kaupungin kulttuuripalvelujen lisäksi myös muut talon toimijat, Itäkeskuksen kirjasto, Helsingin työväenopisto, Arbis Östra, Nuorten toimintatalo Kipinä ja Maahanmuuttajanuorten Helsinki –hanke.