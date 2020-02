Uudistuksia aikuiskoulutustuen hakemiseen, tuen määrään ja kulumiseen

Tiedote 27.2.2020. Suomen hallitus on jättänyt 27.2.2020 eduskunnalle lakiesityksen, joka muuttaisi palkansaajan aikuiskoulutustuen hakemista, tukiajan kulumista ja opintovaatimuksia 1.8.2020 lähtien. Lakiuudistuksen tavoitteena on tukea palkansaajan aikuisopiskelun ja työnteon yhteensovittamista sekä tuoda uusia käyttäjäryhmiä aikuiskoulutustuen piiriin. Esitys ei koske yrittäjän aikuiskoulutustukea.

Aikuiskoulutustuen myöntää ja maksaa Työllisyysrahasto. Työllisyysrahasto on ollut mukana valmistelemassa lakiuudistusta yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja työmarkkinajärjestöjen kanssa.

– Aikuiskoulutustuki on ollut käytössä vuodesta 2001 lähtien. Tämä on suurin muutos, mitä aikuiskoulutustukeen on tehty kahden vuosikymmenen aikana, sanoo Työllisyysrahaston asiakkuuksista vastaava johtaja Merli Vanala.

Lakiesitys muuttaisi tuen kulumista niin, että opintojen ohessa työskentelevällä tukikuukausia kuluisi vähemmän. Opintojen ohessa työskentelevältä myös vaadittaisiin suoritettavaksi vähemmän opintopisteitä täysiaikaiseen opiskelijaan verrattuna. Työskentelystä opiskelujen ohessa tulisi taloudellisesti aiempaa kannattavampaa. Lisäksi kahden kuukauden vähimmäiskestovaatimus on korvattu opintojen laajuudella. Konkreettisia vaikutuksia olisi useita, niistä teimme koosteen verkkosivuillemme.

Aikuiskoulutustuen suosio kasvaa kaiken aikaa

Aikuiskoulutustuen suosio on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2019 tukea sai 25 701 palkansaajaa ja yrittäjää, mikä on kaikkien aikojen ennätysvuosi. Erityisesti aikuiskoulutustukea käyttävät 30–40-vuotiaat, korkeasti koulutetut naiset. Suurin osa, noin 84 prosenttia, hakee täysimääräistä tukea, eli he jäävät palkattomalle opintovapaalle. Soviteltua tukea hakee vain pieni osa, joten voidaan päätellä, että opiskelujen ja työn yhteensovittaminen koetaan hankalaksi.

– Omasta osaamisesta huolehtiminen on parasta työttömyyden ehkäisyä. Uudistuksella tavoitellaan joustavampaa työn ja opiskelun yhdistämistä. Uskon tämän tuovan aikuiskoulutustuelle uusia käyttäjäryhmiä. Hieman kärjistäen toivoisin, että jatkossa näkisimme opiskelijoissa enemmän keski-ikäisiä miehiä vaikkapa teollisuuden alalta, sanoo johtaja Merli Vanala.

Hakijamäärien kasvu näkyy Työllisyysrahaston asiakaspalvelussa. Lakimuutoksen yhteydessä tehdään suuria järjestelmämuutoksia Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuen käsittely- ja maksamiskäytöntöihin.

– On välttämätöntä, että kehitämme toimintatapojamme ja järjestelmiämme, jotta voimme palvella yhä kasvavia asiakasmääriä sujuvasti.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Liitteet:

Graafi: Aikuiskoulutustuen saajat iän mukaan vuonna 2019

Graafi: Aikuiskoulutustuen saajat sukupuolittain vuonna 2019

Graafi: Edunsaajien lukumäärä ja maksetut aikuiskoulutusetuudet 2001 - 2019

Graafi: Aikuiskoulutustuen saajat tukilajeittain