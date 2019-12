Uudistuneen S-market Pudasjärven avajaisia vietetään 5.–8.12.2019

Uusitun energiatehokkaan S-market Pudasjärven avajaisia juhlitaan jouluisissa tunnelmissa torstaista 5.12. alkaen.

Uusitun S-marketin tuotevalikoimaan kuuluu yhteensä noin 14 000 tuotetta. Kylmäkalusteiden mitoitus nousi uudistuksen myötä neljänneksen ja mahdollisti näin ollen valikoimien kasvattamisen etenkin tuoretuotteiden osalta. Kokonaisvalikoimassa on otettu huomioon erityisesti alueen asukkaiden toiveita lähiruuan ja erikoisruokavaliotuotteiden suhteen.



Uudistuksen yhteydessä toimipaikkaan lisättiin itsepalvelukassat, jotka entisestään parantavat asiakaspalvelun sujuvuutta sekä asioinnin helppoutta ja mukavuutta. Lisäksi koko S-marketin miljöö päivitettiin uuden S-market konseptin mukaiseksi.

S-market Pudasjärven teknisissä ratkaisuissa hyödynnetään uusinta ympäristöystävällistä teknologiaa

S-market Pudasjärven uudistuksen yhteydessä toimipaikan kiinteistötekniikka muutettiin tulevaisuutta ajatellen uusimpaan saatavilla olevaan ympäristöystävälliseen ja kierrätyspohjaisen materiaalin hyötykäyttöön perustuvaan lämmön tuotantoon ja käyttöön perustuvaan kiinteistötekniikkaan. Muutoksen myötä rakennuksen energiakulut pienevät merkittävästi aiempaan verrattuna.

– Osuuskauppa Arina haluaa olla omalta osaltaan mukana ilmastotalkoissa. Uudet energiaratkaisut, kuten uudet kylmäjärjestelmät, lauhdelämmön kierrättäminen sekä maalämmön ja led-valaistuksen käyttö varmistavat sen, että uusittu myymälä on nyt ja tulevaisuudessa energiaa ja luontoa säästävä, kertoo ryhmäpäällikkö Antti Siuruainen.

– Uudistunut S-market Pudasjärvi palvelee asiakkaitaan jatkossakin laadukkailla tuotteilla sekä varmistaa tuotteiden hyvän saatavuuden vuoden jokaisena päivänä. Lisäksi hyvän asiakaspalvelu ja pysyvä kokonaisedullinen hintataso tulee säilymään myös nyt uudistuksenkin jälkeen. Nehän ovat meidän S-marketin asiakaslupaus jokaiselle päivälle, ja ne lunastetaan, lupaa myymäläpäällikkö Markku Päkkilä.

Avajaisia juhlitaan torstaista 5.12. alkaen

Avajaisia juhlitaan torstaista 5.12. klo 10 alkaen. Avajaispäivänä luvassa on kakkukahvit ja paikalla on Arinan palveluneuvoja opastamassa omistajuus- ja S-Pankkiasioissa klo 10-17. Lisäksi joulupukki vierailee myymälässä päivän aikana. Torstaista sunnuntaihin luvassa on maistuvia tuote-etuja ja joulukinkkuarvonta on käynnissä sunnuntaihin 8.12.2019 asti.

S-market Pudasjärvi palvelee asiakkaitaan laajoilla ja omistajaystävällisillä aukioloajoilla maanantaista lauantaihin klo 7.00-21.00 sekä sunnuntaisin klo 10.00-21.00. Saman katon alta löytyy Veikkaus, Ray, Alko, Aarrearkku ja Postin palvelut ovat avoinna maanantaista lauantaihin klo 8.00-20.00 ja sunnuntaisin klo 10.00-16.00.