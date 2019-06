UUDISTUNUT ABC PETIKKO AVATTIIN

ABC Petikon mittarikentän remontti on valmis. Automaattiasema ja autopesu palvelevat jälleen keskiviikosta 5.6 alkaen vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Uudistuneelta mittarikentältä saa jatkossa myös Eko E85 -korkeaseosetanolipolttonestettä, joka vähentää autoilun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Kotimainen ympäristöystävällinen ja edullinen Eko E85 soveltuu flexfuel-moottorilla varustettuihin autoihin sekä niihin bensiiniautoihin, joihin on asennettu E85-muutossarja. Suurin osa polttonesteestä on bioetanolia, jota valmistetaan mm. S-ryhmän kauppojen hävikkileivästä. Etanolin tuotanto ei aiheuta ilmakehään hiilidioksidipäästöjä. Koska etanoli tuotetaan pienissä laitoksissa elintarviketeollisuuden jätevirtojen syntysijoilla, raaka-aineiden kuljetuksia ei tarvita käytännössä lainkaan. Eko E85 -polttoneste on litrahinnaltaan edullisempaa kuin 95 E10 -bensiini. Mittarikentällä sen tunnistaa Eko E85 -merkinnästä sekä sinisestä jakelumittarin pistoolikahvasta.

Kaikissa autopesuissa käytetään ympäristöystävällisiä pesuaineita. Pesuohjelmista löytyy sopiva vaihtoehto kahden vahan premium-pesusta nopeaan peruspesuun ja kulloiseenkin vuodenaikaan parhaiten sopivaksi. Auton säännöllinen pesu ja vahaus suojaavat auton maalipintaa ulkoisilta rasituksilta, kuten korroosiolta, auringon UV-säteilyltä, lämmönvaihteluilta, sadevedeltä ja ilmansaasteilta. Petikon autopesun maksimikorkeus on 2,4 metriä ja maksimileveys 2,5 metriä.

Tankkauksen ja autopesun voi maksaa maksukorttien lisäksi kätevällä ABC-mobiili -sovelluksella. Sovellus on ladattavissa App Storesta ja Google Play -kaupasta. Renkaiden ilmanpaineiden tarkistus onnistuu uudistuneella ilmanpainemittarilla.

ABC Petikko Vantaa

Petikontie 29

01720 Vantaa

Avoinna: 24/7 vuoden jokaisena päivänä, ke 5.6. klo 12 alkaen