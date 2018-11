Uudistunut mtv-palvelu tarjoaa kotimaiset ohjelmat jo vuorokauden vaihtuessa - Katsomo on nyt mtv

MTV uudistaa sisällönjakeluaan yhä kuluttajalähtöisemmäksi. Uudistunut suoratoistopalvelu mtv on entistä vahvempi digitaalinen palvelu lineaarisen ohjelmajakelun rinnalla. Kokonaisvaltaisen palvelu- ja brändiuudistuksen myötä MTV tuo päivittäisen kotimaisen ohjelmasisältönsä juuri avatussa mtv-palvelussa katsottavaksi heti vuorokauden vaihtuessa.

Television laadukkailla sisällöillä on yhä suurempi merkitys katsojat yhteen kokoavana voimana ja MTV on koko syksyn ajan ollut kirkkaasti Suomen katsotuin tv-yhtiö. Samanaikaisesti sisältöjen kulutus ajasta ja paikasta riippumattomissa digitaalisissa palveluissa on kasvanut merkittävästi. MTV:n panostus digitaalisiin palveluihin näkyy kokonaisvaltaisena jakelu- ja brändiuudistuksena. Sen myötä MTV Katsomo on nyt mtv, joka löytyy osoitteesta mtv.fi.



- Uudistuneen mtv:n tavoitteena on olla digitaalisen videokulutuksen edelläkävijä. Muutoksen myötä kaikki meidän päivittäiset kotimaiset tv-ohjelmamme, kuten Salatut elämät, julkaistaan palvelussa katsottavaksi jo vuorokauden vaihtuessa. Ulkomaisissa ohjelmissa muutos tulee voimaan vaiheittain, jahka sopimuksia saadaan neuvoteltua. Kaikki liveohjelmat, kuten suuret viihdeshow’t ja ajankohtaisohjelmat ovat puolestaan katsottavissa suorana samaan aikaan lineaarilähetysten kanssa. Jatkossa uutta ohjelmasisältöä tullaan hankkimaan ja julkaisemaan yhä enemmän digilähtöisesti, kertoo mtv-palvelun liiketoimintavastaava Tapio Haaja.



Uudistuneen mtv-palvelun käyttö on kasvanut kuluvan vuoden aikana huikeat 45 % edellisvuoteen verrattuna. Lokakuu oli kaikkien aikojen katselluin kuukausi, jolloin videokäynnistyksiä oli lähes 20 miljoonaa. Suurin yksittäinen kasvun tekijä on ollut Love Island Suomi, joka on myös kaksinkertaistanut 15-24-vuotiaiden käytön palvelussa. Uudessa mtv-palvelussa rekisteröityneitä käyttäjiä on jo yli 2,1 miljoonaa.*



- Videoiden kulutus kasvaa kovalla vauhdilla, joten uudella mtv-palvelulla vastaamme selkeään tarpeeseen. mtv-palvelu mahdollistaa lisäksi uusia toiminnallisuuksia myös mainostajille. Pystymme tarjoamaan entistä laajempaa tavoittavuutta, parempaa kohdentamista ja yhä monipuolisempia digimainosvaihtoehtoja yhdessä Suomen ylivoimaisesti katsotuimman kaupallisen television lineaarisen alustan kanssa, kertoo MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund.



Uutisten rooli kasvaa digipalvelussa merkittäväksi, kun MTV Uutiset Live aloittaa ympärivuorokautiset uutiset mtv:ssä vuoden 2019 alussa. Samalla palveluun tuodaan uudistettu uutisosio, joka mahdollistaa päivän uutisten seuraamisen helposti livenä ja jälkikäteen.

mtv-palvelun kirjoitusasu on mtv pienellä kirjoitettuna.

* Lähteet: Adobe Analytics & comScore Digital Analytix