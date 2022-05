Uudistunut Osallistumisohjelma innostaa vaikuttamaan

Valkoposkihanhia karkotetaan hallitusti Onkilahden ja Hietasaaren puistoista 3.5.2022 14:16:56 EEST | Tiedote

Suurissa parvissa liikkuva valkoposkihanhi on kiusallinen ongelma puistoissa niiden jätösten määrän takia. Hanhien häätäminen niille tärkeistä elinympäristöistä on kuitenkin kiellettyä. Vaasassa Onkilahden ja Hietasaaren puistot eivät ole valkoposkihanhien elinkierron kannalta tärkeitä paikkoja. Vain ei-tärkeiksi määritellyillä alueilla on sallittua hallitusti ja rauhallisesti karkottaa lintuja pois. Vaasan kaupunki hoitaa tehtävää nyt Lissu-koiran avulla.