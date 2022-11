Uudistunut S-market Wiklund Herkku on Turun keskustan suurin ruokakauppa

Uudistuksessa haluttiin panostaa entistä parempaan tuotevalikoimaan ja myymälän toimivuuteen. Suunnittelussa otettiin huomioon satoja asiakkaiden ja henkilökunnan toiveita ja ideoita, esimerkiksi asiakkaiden suosimia pikakassoja lisättiin merkittävästi.

-Uudistuneessa myymälässä on laadukas palvelutori, jota täydentävät kumppanien palvelutiskit. Asiakkaiden arkea helpottamaan olemme suunnitelleet laajan take away-, sekä valmistuotteiden valikoiman, uutuuksina mm. siivet Siipiweikkojen kastikkeella, Tokimestareiden sushibuffet ja Suomen ensimmäinen kaupan sisällä oleva Teppanyaki palvelutiski. Herkkumestareiden juustotiski sekä Picadelin salaattibaari palaavat valikoimaan tuttuina elementteinä. Fazerin myymäläleipomo aloittaa joulukuun puolessavälissä. Myös panimotuotteiden valikoimaan on panostettu ja meillä onkin paljon mielenkiintoisia lähialueen tuotteita. Hedelmä- ja vihannesosastomme on täydentynyt mehustamolla ja ananaskoneella, kertoo Sokos-johtaja Sanna-Liisa Byskata.

Myymälän kalustuksessa on huomioitu energiatehokkuus. Kylmäkaapeissa on ovet ja valaistuksessa on käytetty LED-valaisimia. Lisäksi S-marketiin on asennettu lauhdelämpöpumppu, jolla tehostetaan kaupan kylmäjärjestelmän tuottamaa lauhdelämpöä, jota voidaan hyödyntää koko Wiklundin lämmityksessä.

Uutta myymälää toteutettaessa panostettiin erityisesti myös henkilökunnan työviihtyvyyteen mm. kulkureittejä ja sosiaalitiloja parantamalla. S-marketin yleinen saavutettavuuskin parani, kun yhdyskäytävät toriparkkiin avattiin. Wiklund Herkkuun on helppo tulla nyt myös omalla autolla.

Henkilökuntaa S-market Wiklund Herkussa on n. 60. Myymäläpäällikkönä toimii Mirva Toukoniemi. Myyntipinta-alaa uudistuneessa Wiklund Herkussa on 3200 neliötä, josta 1400 neliötä uudisosassa.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, Sokos-johtaja Sanna-Liisa Byskata, puh. 0107644951