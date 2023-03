Uudistunut Sale Ersta valloittaa valikoimallaan ja värimaailmallaan

Sale Erstassa on hypätty kertaheitolla uuteen aikaan. Tuttu punakeltainen värimaailma on siirtynyt takavasemmalle. Uuden ja raikkaan ilmeen lisäksi Saleen on tuotu arkea helpottavia palveluita ja paikalliseen makuun räätälöity tuotevalikoima.

– Myymälän miljöö uusittiin kokonaisvaltaisesti: muun muassa opasteet, hyllynpäädyt ja visuaalinen ilme ovat saaneet täysin uuden ilmeen. Kun opasteet ovat selkeämmin esillä, on asiakkaan helpompi löytää etsimänsä. Sale Erstaan saatiin myös itsepalvelukassa ja kalusteuudistus paistopisteelle, joten asiointi on nyt niidenkin myötä helpompaa, hehkuttaa ryhmäpäällikkö Essi Laine Hämeenmaalta.

Uudistus tehtiin asiakaslähtöisesti, erityisesti myymälän naapuruston tarpeita kuunnellen.

– Ostaminen on nyt sujuvampaa ja nopeampaa, kun tuotteiden valikoima sekä löydettävyys ovat paljon parempia ja itsepalvelukassa nopeuttaa kassa-asiointia. Olemme pyrkineet tekemään uudistuksen hyvin asiakaslähtöisesti ja onnistuneetkin siinä erittäin upeasti, Essi kertoo.

– Ja onnistumisen takana on ennen kaikkea Sale Erstan huikea työryhmä, jossa asiakaspalvelua tehdään täydellä sydämellä ja positiivisessa vireessä, hän kiittää.

Vastuulliset valinnat ohjaavat myymäläuudistuksia Hämeenmaalla, eikä niitä unohdettu Sale Erstassakaan.

– Vastuullisesti toimien pystymme monesti hyödyntämään muiden myymälöiden kalusteita täysin uusien sijaan. Sale Erstan hintalistat uudistettiin niin, että ne kaikki ovat muista myymälöistä yli jääneitä ja saimme hyödynnettyä niitä koko myymälässä, Essi iloitsee.

Paikallistuntemus tekee lähinaapurista parhaan

Sale Erstaa pidetään lähinaapurina, jonka luokse on helppo poiketa.

– Olemme saaneet paljon positiivista palautetta uudistuneesta myymälästä. Meille on erityisen tärkeää kuunnella asiakastoiveitamme ja toteuttaa niitä, joten haluamme kannustaa kaikkia kertomaan tuotetoiveitaan kassalle tai muulle henkilökunnalle, hymyilee myymäläpäällikkö Sari Tuominen.

Asiakkaiden kuunteleminen herkällä korvalla ei suinkaan ole uusi juttu myymälän henkilökunnalle.

– Monet asiakkaistamme hakevat aamulla meiltä evästä ennen töihin lähtöä. Sen vuoksi viime keväänä aloimme avata myymälän puoli tuntia aiemmin, eli jo puoli seitsemältä. Pyrimme palvelemaan lähialueen asukkaita mahdollisimman hyvin, Sari kertoo.

Uudistunut myymälä on tuonut paljon iloa henkilökunnankin arkeen.

– Meillä kaikilla on todella hyvät fiilikset kivannäköisestä ja nykyaikaisesta työympäristöstämme! Olemme ylpeitä omasta Salestamme, ja haluamme toivottaa jokaisen tervetulleeksi tutustumaan uudistuneeseen myymälään, iloitsee Sari.