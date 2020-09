Uudistus toi haaveissa olleen ruokatorin S-market Hennalaan

Kuluttajien tarpeet ja odotukset kehittyvät jatkuvasti. Hämeenmaa vastaa omalta osaltaan tähän kehitykseen muun muassa palveluverkostoaan uudistamalla. Tuorein myymäläuudistus toi uusia tuulia S-market Hennalan miljööseen, valikoimaan ja palveluihin. Uudistetun S-marketin avajaisia vietetään torstaina 24. syyskuuta.

Neljä vuotta sitten Lahden Hennalaan avattu S-market oli jo silloin edistyksellinen myymälä. Se oli Hämeenmaan ensimmäinen askel matkalla kohti Hämeen alueen suurinta aurinkovoiman tuottajaa.

– Hennalan S-market oli valmistuttuaan kiinteistöteknologiansa puolesta edistyksellinen yksikkö ja Hämeenmaan ensimmäinen toimipiste, jossa oli oma sähköinen aurinkovoimala. Lisäksi kiinteistössä käytettiin ohjailtavaa yleisvalaistusta, kertoo Osuuskauppa Hämeenmaan tekninen isännöitsijä Hannu Tauriainen.

Monen maun ruokatori

Myymäläuudistuksen sydän on asiakkaiden kauan odottama ja toivoma ruokatori. Oman ruokatorin saaminen Hennalan S-markettiin monipuolisti ja modernisoi kaupan palvelutarjonnan hetkessä.

Uuden ruokatorin valikoima on kattava. Tarjolla on mm. erilaisia tuore- ja savukaloja, valmisruokia, salaatteja ja grillituotteita – kuten kanoja ja lihoja. Lisäksi suunnitteilla on saada ruokatorin loppuviikon tarjontaan tuoretta, valmiiksi pakattua sushia.

Uutta tarjontaa myymälään tuo myös Food Market Herkun maistuva juustovalikoima.

Nyt tehdyssä remontissa myymälä sai täysin uuden ilmeen ja yhä kattavammat valikoimat.

– Hedelmä- ja vihannesosasto sai uudet kalusteet ja sitä myötä uuden ilmeen, samoin juomaosasto. Valikoimia on kasvatettu koko myymälässä, ja esimerkiksi juomapuolella erikoisoluita on entistä enemmän, kertoo Sale- ja S-market-ryhmäpäällikkö Ville Kivinen.

Uudistuksen myötä Hennalan S-marketin entistä monipuolisempaa hedelmä- ja vihannesosastoa täydentää Mehustamo, josta saa raikasta tuorepuristettua mehua.

Marketpäällikkö Kaisa Strandvall on erittäin tyytyväinen Hennalan myymälän uuteen, entistä raikkaampaan ilmeeseen ja uusiin palveluihin.

– Leipä- ja heviosastoa valaisevat kohdevalot ovat upeat ja tuovat myymälään modernimpaa ilmettä. Olemme myös saaneet myymälään diginäyttöjä, joissa pyörii ajankohtaisia mainoksia ja kampanjoita.

– Niin asiakkaamme kuin me työntekijätkin olemme erittäin innoissamme uudistuksista ja hulppeasta myymälästä, Kaisa Strandvall summaa.