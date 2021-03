Uusi 24/7 Alepa, huippuekologinen pesukatu ja monipuolinen mittarikenttä avattiin Porttipuistoon

HOK-Elannon Alepa- ja ABC-ketjujen uudet yksiköt avataan Porttipuistoon Kehä III:n ja Lahdenväylän tuntumaan 11.3. Uudesta Alepa Porttipuistosta tulee naapuruston nopein lähikauppa, ja vastaavanlaiset pesukadut ovat ilahduttaneet autoilijoita jo reilun vuoden ajan kauppakeskus Kaaressa ja viime kesästä lähtien Espoon Nihtisillassa.

HOK-Elannon kaikilla kolmella ABC Pesukadulla ja 12 perinteisessä autopesuhallissa käytetään vain biohajoavia ja ympäristömerkittyjä kemikaaleja. Kaikki pesukadut toimivat uusiutuvalla energialla.

Porttipuistoon on haettu Joutsenmerkkiä, joka identtisillä pesukaduilla Kaaressa ja Nihtisillassa on jo vakuutena ekologisuudesta.

Perinteinen autopesu käyttää jopa 500 litraa ”tuoretta” vettä yhtä autoa kohti. Joutsenmerkityssä autopesussa maksimi määrä on 90 litraa puhdasta vettä. Hyvä lopputulos vaatii vettä kuitenkin enemmän kuin 90 litraa, joten muu käytettävä vesi on kierrätysjärjestelmän puhdistamaa.

80-90 prosenttia ABC Porttipuiston käyttämästä vedestä kierrätetään ja puhdistetaan bioreaktorien avulla.



- Neljä 25-kuutiometrin kokoista bioreaktoria, joiden sisällä on tietty bakteerikanta, käyttää ravintonaan kemikaaleja ja epäpuhtauksia, pesukadun toimittaneen Prowash Oy:n projektijohtaja Jyrki Lasonen selvittää.

- Pesussa autosta irtoavat raskasmetallit ja öljyt kerätään talteen ja ne päätyvät erottimien kautta asianmukaiseen käsittelyyn, joten ne eivät rasita viemäriverkosta. Viemäreihin päätyvä vesi on niin ikään puhdistettua, HOK-Elannon ABC-ketjun johtaja Hannu Houni kertoo.

Pesukadun aukioloajat ovat aluksi arkisin klo 7-21, lauantaisin 8-21 ja sunnuntaisin 9-21, jolloin henkilökuntaa on paikalla. 24/7 -aukiolo otetaan käyttöön toiminnan vakiintuessa. Pesun voi ostaa joko maksuautomaatista tai maksaa ABC-mobiilisovelluksella.

Kotimainen Eko E85 mittarikentällä

Eko E85 –korkeaseosetanolipolttoneste vähentää autoilun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa 80 %. Kotimainen ympäristöystävällinen ja edullinen Eko E85 soveltuu flexfuel-moottorilla varustettuihin autoihin sekä niihin bensiiniautoihin, joihin on asennettu E85-muutossarja.

Suurin osa polttonesteestä on bioetanolia, jota valmistetaan mm. S-ryhmän kauppojen hävikkileivästä. Tuotantolaitoksissa biojätteestä syntyvä 96–97 % etanoli väkevöidään väkevöintilaitoksessa 99-prosenttiseksi, minkä jälkeen se sekoitetaan bensiinin kanssa. Bensiinin osuus on 15–20 % lopullisessa tuotteessa.



Alepa-ketjun uusin tulokas on puinen, energiatehokas ja naapuruston nopein



Alepa Porttipuisto laajentaa HOK-Elannon 24/7 -yksiköiden verkostoa. Uuden Alepa Porttipuiston palvelutarjoama tuo kaivattua monipuolisuutta alueen asukkaille.

- Meidän 400 neliön myymälä on uskomaton tilaihme. Alepa tulee olemaan naapuruston nopein ja palvelevin myymälä. Kattavan perusvalikoiman lisäksi meiltä löytyy muun muassa salaattibaari, HSL:n matkakorttilatauspalvelu sekä pakettiautomaatti, myymäläpäällikkö Paula Mulo kertoo.

Alepa on tutkitusti nopein ruokakauppa - pikakassat vauhdittavat asiointia

- Samassa kiinteistössä toimivan ABC Autopesun asiakkaita varten valikoimaa on täydennetty myös autoiluun liittyvillä tuotteilla. Avauksen jälkeen valikoimatyötä tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja tarjoamaa hiotaan vastaamaan asiakkaiden toiveita. Korttelitoiveet ovat ehdottomasti tervetulleita, etenkin uutuustuotteista kuulemme mieluusti asiakkaiden odotuksia ja tuomme toivottuja tuotteita valikoimiin, Mulo toteaa.

Puuelementtirakenteinen Alepa pyörii tuulisähköllä

Kiinteistön seinärakenne ja vesikatto on puuelementtirakenteinen, ja yksikön julkisivua koristaa huoltovapaa käsittelemätön lehtikuusi.

- Energiatehokkuus ja rakentamisen kiertotalous on otettu Alepa Porttipuistossa erityisesti huomioon. Yksikön piha-alueiden maatäytöissä käytettiin kierrätysmateriaalista valmistettua Betoroc-maa-ainesta, joka osaltaan toimii myös hiilinieluna. Yksikön kylmälaitteita pyöritetään energiatehokkaan, hiilidioksidia kylmäaineena käyttävän kylmälaitoksen kautta, kertoo Alepa-ketjun ketjujohtaja Merja Mustonen.

- Koko kiinteistön valaistus on toteutettu energiatehokkailla LED-valaisimilla, ja sähköenergiana käytetään tuulisähköä. Kokonaisuus edistää HOK-Elannon ja S-ryhmän kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, saada S-ryhmästä hiilinegatiivinen vuonna 2025.