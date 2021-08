Uusi 24/7 palveleva Alepa Kuparitalo avataan Helsingin Etu-Töölöön

Jaa

Alepa-ketju laajenee torstaina 12.8., kun uusi Alepa Kuparitalo avataan Helsingin Etu-Töölössä. Myymäläpäällikkö Jami Kuparinen odottaa henkilökuntansa kanssa innolla uuden myymälän avausta.

Alepa-ketjun 127. myymälä avataan torstaina 12.8. Etu-Töölön Kuparitaloon. Myyntipinta-alaltaan 321 m² suuruinen myymälä tarjoaa etutöölöläisille laajan valikoiman take away-tuotteita, salaattibaarin, mehukoneen, Kaffekulman ja monipuolisen paistopistevalikoiman. Alepan yhteyteen avataan myös Nosto-automaatti.

- Alepa on naapuruston palvelevin lähikauppa, ja Kuparitalossa aloittava tiimi on valmistautunut avaukseen hienosti. Korona-aikana perehtyminen alepalaiseen tapaan tehdä töitä on hoidettu ketjun muissa yksiköissä, ja olemme ensi kertaa saman katon alla vasta myymälän avauksen kynnyksellä, Alepa Kuparitalon uusi myymäläpäällikkö Jami Kuparinen kertoo.

HOK-Elannossa on laajasti kokemusta poikkeusajan myymäläavauksista, ja Kuparitalon osalta avausvalmistelut ovat sujuneet suunnitelmien mukaan. Uusi Alepa avataan ilman isompaa avaustempausta, jotta voimme varmistaa turvallisen asioinnin myymälässä.

Alepa Kuparitalo apuna arjessa ja juhlassa, kellon ympäri

Uusi Alepa Kuparitalo on ketjun 31. ympäri vuorokauden palveleva myymälä. Kuparisen mukaan laajoille aukioloajoille on kysyntää, ja uskoo Alepan osuvan oikeaan markkinaan.

- Alepa elää kaupungin sykkeessä, ja meidän laajalle aukioloajallemme on varmasti kysyntää. Alepan asiakkaiden keskuudessa yöajan ostamiseen on totuttu, ja uusi myymälä laajentaa ketjun ympärivuorokautista verkostoa, Kuparinen toteaa

Korttelitoiveilla kohti alueen osuvinta valikoimaa

Myymälän valikoimaa suunnitellessa myös asiakkaiden toiveille on jätetty tilaa, ja valikoima tulee lähikuukausien aikana täydentymään alueen asukkaiden toiveilla. Kuparinen kertoo, että asiakkaiden Korttelitoiveiden avulla valikoimasta räätälöidään alueen osuvin.

- Valikoimassa lounasostajien tarpeet on huomioitu laajalla take away –valikoimalla ja salaattibaarilla. Turismin elpyessä uskomme myös Temppeliaukion kirkon vieraiden poikkeavan meillä ostoksilla, Kuparinen kertoo.

Valikoimassa on noin 3 100 tuotetta, ja Korttelitoiveita otetaan vastaan heti avauspäivästä alkaen.

Emme järjestä avajaisiin liittyvää erillistä avajaistempausta, jotta pystymme varmistamaan turvallisen asioinnin myymälässä.





Alepa Kuparitalo

Töölönkatu 4, 00100 Helsinki

Avoinna 24/7

www.alepakorttelitoive.fi