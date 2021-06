Uusi Alepa Verkkosaari avattiin – ”Asiakkaita kuunnellaan herkällä korvalla”

HOK-Elannon S-market-ketjun mittavat uudistukset kasvattaneet merkittävästi asiakastyytyväisyyttä ja myyntiä 1.6.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2020 alussa aloitettu S-marketien uudistus on muokannut jo 40 HOK-Elannon S-marketista entistäkin laadukkaamman, asiakaslähtöisemmän ja energiatehokkaamman ruokakaupan. Miljoonaluokan panostus asiakaskokemuksen ja vastuullisuuden vahvistamiseksi jatkuvat: uudistusvauhti on kova ja valmista on määrä tulla alkuvuodesta 2022.