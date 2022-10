Uusi biokaasulaitos varmistaa suomalaisen elintarvikevalmistuksen kilpailukykyä epävarmoissa markkinaolosuhteissa

Omalla tontilla sijaitseva biokaasulaitos, joka hyödyntää tehtaan sivuvirtoja biokaasun tuottamisessa, on erinomainen esimerkki kiertotaloudesta elintarviketeollisuudessa. Oman biokaasulaitoksen suunnittelu aloitettiin vuonna 2016 ja päätös laitoksen rakentamisesta tehtiin tammikuussa 2021. Hankeen ensisijaisena tavoitteena oli luoda integroitu, kiertotalouspohjainen toimintamalli, jossa tofun valmistuksen orgaanisista sivuvirroista saadaan tuotettua vihreää energiaa tehtaan omiin tarpeisiin. Nykyisillä energian korkeilla markkinahinnoilla päätös on osoittanut elintärkeäksi yrityksen tulevaisuuden toiminnan ja kilpailukyvyn varmistamisessa.

Energiaomavaraisuus ja vastuullisuus takaavat kilpailukyvyn

Jalofoodsin tavoitteena on tuplata toiminnan volyymi seuraavien viiden vuoden aikana. Tämän tavoitteen saavuttamisessa kohtuuhintainen ja vastuullisesti tuotettu vihreä energia on kriittinen menestystekijä.

-Näkemyksemme mukaan elintarvikkeiden korkea laatu ja aito vastuullisuus sekä tuotteiden kohtuullinen hintataso ratkaisevat menestymisen tulevaisuuden markkinoilla. Tässä kilpailukyvyn palapelissä biokaasulaitos esittää tärkeää roolia, sanoo Jalofoodsin toimitusjohtaja Jouko Riihimäki.

Kumppanuusmallilla hallitaan riskejä ja keskitytään omiin ydinosaamisiin

Energiantuotanto ei ole Jalofoodsin ydinliiketoimintaa ja tämän takia hankkeeseen rakennettiin yhteistyömalli, jossa One1 Oy vastaa biokaasulaitoksen rahoittamisesta, rakentamisesta ja operatiivisesta toiminnasta. Jalofoods puolestaan on sitoutunut pitkällä sopimuksella toimittamaan biojätettä laitokselle ja ostamaan energiaa laitokselta sekä hoitamaan sivutuotteena syntyvän rejektin käsittelyn. Tästä rejektistä jalostetaan luomulannoitetta. Sen tuotteistamisesta ja myynnistä vastaa Soilfood Oy.

-Muutokset meitä ympäröivässä maailmassa ovat tehneet kotimaisista kierrätyslannoitteista ja ravinteiden kierrätyksestä entistäkin merkityksellisempiä. Jalofoodsin sivuvirtojen hyödyntäminen maataloudessa kasvattaa ruoantuotannon omavaraisuutta, toteaa toimitusjohtaja Eljas Jokinen Soilfoodilta.

TERVETULOA Biokaasulaitoksen avajaistilaisuuteen 1.11.2022 klo 12–14.

Median edustajat ovat tervetulleita paikan päälle tutustumaan hankkeen kiertotalousratkaisuihin. Biokaasulaitos sijaitsee osoitteessa: Oy Soya Ab, Hangontie 2493A, 10660 Tammisaari. (reittiohjeet Google maps hakusanalla Oy Soya Ab)

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt sekä ilmoittautumiset avajaistilaisuuteen:

Jouko Riihimäki

Toimitusjohtaja, Jalofoods / Oy Soya Ab

jouko.riihimaki@jalofoods.fi

0400 939 691

Mika Kallio

Liiketoimintajohtaja, One1 Oy

Mika.kallio@one1.fi

044 323 7707

Eljas Jokinen

Toimitusjohtaja, Soilfood Oy

eljas.jokinen@soilfood.fi

040 703 1442

Oy Soya Ab / Jalofoods on vuonna 1989 perustettu kasviproteiinituotteisiin erikoistunut yritys, joka kuuluu ruotsalaiseen Humble Group -konserniin. Liikevaihto on noin 4,5 miljoonaa euroa työllistäen 27 henkilöä. Tunnetuimmat tuotemerkit ovat Jalotofu ja Jalotempe. Yritys hankkii pääraaka-aineensa, luomusoijapavun Itävallasta.

One1 Oy on lahtelainen vuonna 2010 perustettu yritys ja sen enemmistöosakkaina ovat Lahti Energia ja Pori Energia. Yritys tarjoaa palveluna asiakkaan tarpeisiin yksilöityjä ympäristötaloudellisia energiaratkaisuja.

Soilfood Oy on vuonna 2015 perustettu kiertotalousyhtiö, jonka rooli on tehdä maailman muuttamisesta helpompaa niin teollisuudelle kuin maanviljelijöille.Yrityksen tavoitteena on korvata neitseellisiä raaka-aineita kierrätetyillä paljon ja nopeasti. Yritys jalostaa teollisuuden sivuvirroista lannoitteita ja maanparannusaineita.