Uusi ekologinen maalaustarvikesarja tekee kalusteiden maalaamisesta ammattimaisen helppoa ja nopeaa – lopputulos kuin ruiskulla maalattu sileä pinta

Extra mile for the planet and for the small businesses!

M’s Set.fi on perustettu Hämeessä 2021 kaikille niille, joilla on palo ja intohimo tehdä ympäristöämme ja maailmaamme kauniimmaksi.

Toimintamme keskiössä ovat kädentaitojen arvostuksen lisääminen, vanhan kunnostaminen ja uudelleen käyttöönotto sekä yrittämisen ymmärtäminen.