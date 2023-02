Uusi ekologinen Sale Hiidensalmi avataan Lohjalla

”Uuden yksikön myötä haluamme tarjota lisää laadukkaita nopean asioinnin mahdollisuuksia ja täydentää palvelutarjontaa. Unohtamatta henkilökuntaa – ihmiset tekevät kaupan ja uuden kaupan myötä voimme jälleen tarjota lisää hyviä kohtaamisia”, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

”Myymälä on Sale-konseptin suurimman kokoluokan yksikkö. Myymälä on myyntipinta-alaltaan noin 650 neliötä ja tuotevalikoimaltaan se tarkoittaa noin 10 000 tuotteen laadukasta valikoimaa. Uudesta kaupasta löytyy uusia palveluita tuorepuristetusta mehusta, paistopisteen uunituoreisiin herkkuihin, unohtamatta asiointia helpottavia itsepalvelukassoja sekä Postin pakettiautomaattia. Pihalle suunnitteilla on myös myöhemmin käyttöön otettava sähköautojen latauspiste. Asiakkaiden toiveesta myymälä palvelee laajoin aukioloajoin joka päivä klo 7–23.”, kertoo ryhmäpäällikkö Joni Toivonen.

Uusi myymälä työllistää noin 15 henkilöä, henkilökunta odottaa innoissaan uuden myymälän avajaisia. ”Lähialueen asukkaat on otettu alusta asti mukaan uuden Salen suunnitteluun ja asiakkaiden toiveita on huomioitu tuote- ja palveluvalikoiman suunnittelussa. Lähikoulujen 6. luokat otettiin mukaan Salen oman paikallismerkin suunnitteluun ja asiakkaat saivat äänestää syntyneistä ideoista omaa suosikkiaan. Myymälässä komeileva paikallismerkki, ”Silta Saleen”, on syntynyt suunnittelukilpailuun osallistuneen Lohjan Laurentius-koulun 6B -luokan idean pohjalta. Luokan kilpailutyön on piirtänyt oppilas Elias Saarinen.”, iloitsee myymäläpäällikkö Pipsa Wigren.

Luontoa säästäen nyt ja tulevaisuudessa

”Ekologisuuden osalta asetimme uudelle kaupalle erittäin kunnianhimoiset tavoitteet. Teimme jo suunnitelmien yhteydessä tarkat laskelmat rakentamisen vaikutuksista luontoon. Vain ottamalla nämä seikat jo rakennusvaiheessa huomioon, voidaan niiden vaikutus myös minimoida. Rakennusmateriaalit on valittu huolella: esimerkiksi käytetty puu on kestävistä lähteistä ja sertifioitua. Itse myymälä käyttää uusiutuvaa- ja itsetuotettua energiaa tuulivoiman, hyötykäyttöön valjastetun lauhdelämmön sekä myöhemmin asennettavien aurinkopaneelien avulla, jolloin kiinteistön arjen ylläpidosta saadaan täysin päästötöntä. Se on iso juttu, joka näin osaltaan toteuttaa SSO:n asettamaa hiilinegatiivisuustavoitetta vuoteen 2025 mennessä”, kertoo SSO:n liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola.