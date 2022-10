Uusi eteisvärinän hoitomenetelmä käyttöön Sydänsairaalassa

Tays Sydänsairaalassa hoidetaan katetriablaatiolla noin 400 eteisvärinäoireista kärsivää potilasta vuosittain. Hoidoista noin puolet on tehty ns. jäädytysmenetelmällä (kryoablaatio) ja puolet ns. polttohoidolla (radiotaajuusvirtaan perustuva RF-ablaatio). Kumpikin hoitomenetelmä on turvallinen, mutta kuten kaikkiin toimenpidehoitoihin, myös katetriablaatioon liittyy pieni komplikaatioriski. Kuitenkin pysyvää haittaa aiheuttavia komplikaatioita on hyvin harvoin.

– Uuden PFA-menetelmän korkeajännitteinen energiapulssi kohdistuu lähes pelkästään sydänlihassoluihin, mikä säästää sydäntä ympäröiviä rakenteita, kuten verisuonia, ruokatorvea ja hermoja hoidon mahdollisilta haittavaikutuksilta. Uuden toimenpiteen riskit ovat aiempaa pienemmät, joten potilasturvallisuus paranee entisestään, kertoo rytmikardiologi, toimintopäällikkö Jaakko Inkovaara Tays Sydänsairaalasta.

– PFA-menetelmä on ensin koekäytössä Sydänsairaalassa kevääseen 2023 saakka. Uusi menetelmä on yksi vaihtoehto aiempien rinnalla. Rytmihäiriöiden hoitoon perehtynyt kardiologi valitsee toimenpidetekniikan jokaisen potilaan kohdalla yksilöllisesti.

Kysytty laite, vaativa toimenpide

PFA-menetelmässä käytettävän energiapulssin hyödyntämistä sydänpotilaiden hoidossa on tutkittu jo vuosia. Kun menetelmä on nyt saatu turvallisesti käyttöön, sen kysyntä on kansainvälisesti korkea.

– Tays Sydänsairaalassa pääsemme hyödyntämään PFA-menetelmää ensimmäisten pohjoismaisten sairaaloiden joukossa, koska hoidon laatu ylittää laitteiston toimittajan edellyttämät vaatimukset. Menetelmän käyttö toimenpiteessä vaatii esimerkiksi yleisanestesian tai vahvan sedaation eli potilaan rauhoittamisen lääkityksellä. Tämä ei ole kaikissa sairaaloissa toteutettavissa, Inkovaara toteaa.

Sydänsairaalassa tavoitteena on hoitaa päivittäin nykyistä enemmän eteisvärinäpotilaita. Eteisvärinä aiheuttaa yli kolmanneksen rytmihäiriöihin liittyvistä sairaalahoitojaksoista Suomessa. Hoitamattomana eteisvärinä mm. lisää kuolleisuutta, altistaa aivohalvaukselle ja voi aiheuttaa sydämen vajaatoiminnan.