Uusi Fafa´s Turun keskustaan

Turun Osuuskauppa tuo KOP-kolmioon Turun ydinkeskustaan Fafa´s -ravintolan. Uusi Fafa´s avataan kesällä 2020.

Terveellistä ja ravinteikasta katuruokaa tarjoilevan Fafa's:n menu koostuu pitaleivistä ja salaateista ja ketju keskittyy pääasiassa vegaaniseen ja kasvisruokaan, mutta tarjolla on myös liha-annoksia. Fafa’s on tunnettu muun muassa maukkaista falafeleistä, tuoreista pita-leivistä sekä mutkattoman ystävällisestä palvelusta.

- Fafa´s on suomalainen kasvava nopean syömisen ketju ja vaihtoehto perinteisemmälle ja raskaammalle fast foodille. Pääsemme nyt tarjoamaan asiakkaillemme Fafa's:n herkkuja myös Turun keskustassa. Ravintola sijaitsee erittäin hyvällä paikalla ja uskon, että ravintolan tuoterepertuaari vastaa koko ajan kasvavaan kasvis- ja katuruuan kysyntään, toteaa toimialajohtaja Mikko Eskelinen Turun Osuuskaupasta.

KOP-kolmion Fafa´s työllistää jatkossa kymmenkunta henkilöä. Tällä hetkellä Turun Osuuskaupalla on Fafa´s myös Kauppakeskus Myllyssä Raisiossa.

Fafa’s on suomalaisomisteinen konsepti, joka on toiminut vuodesta 2011 ja sillä on laaja ja uskollinen asiakaskunta. Yrityksellä on Suomessa 40 ravintolaa, joista 29 on franchising-yrittäjien hallinnassa. Kolme ravintolaa sijaitsevat Ruotsissa, Virossa ja nyt uusimpana Englannissa.

