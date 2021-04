Uusi haastekilpailu tähtää koulutuksen eriarvoistumisen vähentämiseen, voittajille 100 000 euroa

Jaa

Svenska folkskolans vänner (SFV) käynnistää SFV Start! -haastekilpailun, johon haetaan innovatiivisia ja vaikuttavia ratkaisuja koulutuksen eriarvoistumisen vähentämiseksi. Haastekilpailu on uudenlainen tapa ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia perinteisen rahoitushaun rinnalla.

Suomi tunnetaan koulutuksen ja yhdenvertaisuuden puolestapuhujana. Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että perhetausta vaikuttaa nuorten ihmisten mahdollisuuksiin edetä opinnoissa. Koulutus periytyy: Vain peruskoulun käyneiden vanhempien lapsista noin viisi prosenttia opiskelee yliopistotutkinnon. Yliopiston käyneiden vanhempien lapsista taas 45 prosenttia opiskelee yliopistotutkinnon.

Haaste on huomioitu myös päätöksenteossa. Valtioneuvosto julkaisi huhtikuun alussa koulutuspoliittisen selonteon, jossa annetaan linjauksia koulutuksen kehittämiseksi Suomessa. Yksi selonteon tavoitteista on, että vuonna 2030 vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon. Tällä hetkellä korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus on noin 40 prosenttia.

“Tarvitsemme digitalisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa yhä enemmän korkeasti koulutettua työvoimaa. Nuorten voi olla tulevaisuudessa vaikea löytää töitä, jos heidän koulutiensä päättyy peruskouluun tai heti toisen asteen jälkeen. Kilpailun järjestämiseen on nyt monia syitä”, sanoo SFV:n koulutusalan johtaja Niklas Wahlström.

Koulutukseen liittyvät haasteet vaikuttavat myös ruotsinkielisiin suomalaisiin lapsiin ja nuoriin. Siksi Svenska folkskolans vänner (SFV) on päättänyt panostaa koulutuksen esteiden ylittämiseen. SFV Start! -haastekilpailussa haetaan käytännön ratkaisuja siihen, miten lapset ja nuoret sekä suomenruotsalaisessa yhteisössä että sen ulkopuolella saavuttavat täyden oppimispotentiaalinsa ja voivat tehdä mielekkäitä koulutusvalintoja taustastaan riippumatta.

“Lasten ja nuorten on tärkeä saada oikeanlaista tukea koulutukseen liittyvissä valinnoissa joko vanhemmilta tai muilta tahoilta”, sanoo SFV:n kansliapäällikkö Johan Aura.

SFV Start! -haastekilpailuun voi hakea kaikenlaisilla ideoilla aina koulujen uusista toimintamalleista monipuoliseen yhteistyöhön perustuviin ratkaisuihin. Hakijoiksi toivotaan monenlaisia tahoja järjestöistä ja yrityksistä tutkijoihin ja koulumaailmaan. Haku on käynnissä 15.4.2021–23.6.2021. Hakemusten perusteella valitaan 12 tiimiä syksyn kiihdyttämövaiheeseen, jossa semifinalistit hiovat ideoitaan työpajoissa ja lyhyillä bootcamp-leireillä. Semifinaaleista kuusi tiimiä jatkaa joulukuussa järjestettävään finaaliin. Voittajatiimi saa SFV:ltä 100 000 euroa ratkaisun käyttöönottoon ja skaalaamiseen.

Kilpailuun halutaan mukaan mahdollisimman monipuolisia ja monitieteellisiä tiimejä. Wahlströmin mukaan ratkaisujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa, kun ideoimassa on eritaustaisia ihmisiä eri aloilta. Parhaisiin tuloksiin päästään keskustelemalla, kokeilemalla ja yhdessä kehittämällä. Ideaalitapauksessa voittajaratkaisun avulla voidaan kitkeä koulutuksen eriarvoistumista laajemmin yhteiskunnassa.

“Haastekilpailu on meille täysin uudenlainen tapa rahoittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavia ideoita. Tavallisesti tukirahaa myönnetään perinteisen hakemusprosessin kautta. Haastekilpailuista on kuitenkin hyviä näyttöjä Suomesta, esimerkiksi hiljattain päättynyt Helsinki Energy Challenge, ja ulkomailta, joten halusimme selvittää, josko tästä voisi jäädä meille pysyvä vuosittainen työtapa”, Wahlström sanoo.

Mikä on SFV Start! -haastekilpailu?

Haastekilpailussa etsitään sosiaalisia innovaatioita, jotka auttavat kaikkia lapsia ja nuoria (0–20-vuotiaat) menestymään oppimalla taustastaan huolimatta. Haemme ratkaisuja, joiden avulla kitketään koulutuksen eriarvoistumista.

Ratkaisut voivat liittyä mihin tahansa elämän osa-alueeseen, kuten kouluun, työelämään, kotioloihin tai vapaa-aikaan. Kohderyhmiä voi olla yksi tai useampi, kuten oppilaat ja opiskelijat, vanhemmat, valmentajat ja yhteisö.

Kilpailuun voi osallistua tiiminä, jossa on oltava vähintään kolme jäsentä tai tahoa. Tiimin koolle ei ole ylärajaa. Jäsenet voivat olla organisaatioita tai luonnollisia henkilöitä.

Hakemuksen voi tehdä ruotsiksi, suomeksi tai englanniksi. Tiimin on kyettävä osallistumaan kilpailun kiihdyttämövaiheeseen englanniksi. Tiimeille on tarjolla tukea, jotta kielitaito ei muodostu niille esteeksi.

SFV Start! on kaikille avoin haastekilpailu. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 23. kesäkuuta. 12 tiimiä osallistuu syksyllä 2021 kiihdyttämöohjelmaan, jossa ne kehittävät ratkaisujaan. 6 tiimiä etenee joulukuussa järjestettävään finaaliin. SFV myöntää voittajatiimille 100 000 euroa ratkaisun käyttöönottoon ja skaalaamiseen. Palkinto jaetaan helmikuussa 2022. SFV arvioi voittajatiimin ratkaisun vaikuttavuuden kilpailun jälkeen.

Tutkimuslähde, johon alussa viitataan:

Maija Mattila (toim.) : Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020 (Kalevi Sorsa -säätiö)