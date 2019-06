Uusi HONOR 20 tulee kesällä Suomen markkinoille

Honor on Huawei Groupin johtava älypuhelinperhe. Se on tarkoitettu vaativille ja rohkeille diginatiiveille. Huawein tuotteita ja palveluja on saatavilla yli 170 maassa, ja niitä käyttää kolmasosa maailman väestöstä. Huawei oli vuonna 2017 maailman kolmanneksi suurin puhelinvalmistaja toimitettujen puhelinten kappalemäärissä mitattuna.