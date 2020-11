Uusi Hurriganes-kirja kokoaa tarinat suosittujen levyjen ja albumien takaa

Levymyynnissä mitattuna Hurriganes oli 1970- ja 1980-luvuilla yksi Suomen menestyneimpiä rocknimiä. Tänään ilmestyvä Vesa Kontiaisen tietokirja Hurriganes – Albumit 1973–1988 antaa elävän kuvan siitä, miten yhtyeen ja sen soittajien levyt syntyivät ja millaisen vastaanoton ne saivat. Laajaan haastattelumateriaaliin perustuva kirja on tuhti tietopaketti kaikille Hurriganes-faneille.

Monta kirjaa suomirockin historiasta kirjoittaneen Vesa Kontiaisen uutuusteos kertoo bändin albumeista vuosilta 1973–1988 sekä yhtyeen soittajien soololevyistä eli mukana ovat myös tuona aikana äänitetyt Remu Aaltosen, Cisse Häkkisen, Albert Järvisen, Ile Kallion, ja Janne Louhivuoren levyt. Bonuksena on kaksi livelevyä, vuonna 1996 julkaistu Live In Stockholm 1977 sekä vuonna 2011 julkaistu Live in Hamina 1973. Jokaisen albumin kohdalla kerrotaan studiotyöskentelystä, biiseistä, levyn vastaanotosta ja listasijoituksista.

Hurriganes – Albumit 1973–1988 tarjoaa mielenkiintoista ja osin ennen julkaisematonta haastattelumateriaalia. Kirjassa ääneen pääsevät monet levynteossa mukana olleet soittajat, kuten Ile Kallio, Janne Louhivuori, Jukka Gustavson, Måns Groundstroem, Seppo Valjakka, Esa Kotilainen, Matti Everhall ja Jan Holm.

Juvalainen Vesa Kontiainen on rockin pitkän linjan monitoimimies: tietokirjailija, toimittaja, juontaja, luennoitsija, konsultti, keikkamyyjä, festaripromoottori, kiertuemanageri ja musiikkivisailujen järjestäjä. Sitä mitä hän ei suomalaisesta rockmusiikista tiedä, ei tarvitsekaan tietää. Bazar on julkaissut aiemmin hänen teoksensa Juva Rock City, Popeda – Nelkytä vuotta ja Mika Sundqvist – Suomirockin sekatyömies.