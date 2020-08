Hyvinkään kaupungin aiemmin julkaisemat kulttuuri- ja matkailulehti Villari sekä tekniikan ja ympäristön Rakentavasti -lehti on yhdistetty uudeksi Hyvinkää-lehdeksi. Ensimmäinen numero jaetaan kaikkiin kotitalouksiin julkisena tiedotteena tällä viikolla.

Uusi Hyvinkää-lehti jaetaan kaikille kaupunkilaisille tällä viikolla

Hyvinkään kaupungin aiemmin julkaisemat kulttuuri- ja matkailulehti Villari sekä tekniikan ja ympäristön Rakentavasti -lehti on yhdistetty uudeksi Hyvinkää-lehdeksi. Ensimmäinen numero jaetaan kaikkiin kotitalouksiin julkisena tiedotteena tällä viikolla.

- Hyvinkää-lehden kautta niin asukkaat kuin vierailijatkin saavat tiivistetysti yhdessä paketissa kuvan siitä, mikä on tällä hetkellä kaupungissamme ajankohtaista ja millä tavoin kehitämme kaupunkia. Ensimmäisen lehden pääteemana on Metsäkaltevan alue ja uusi Metsäkaltevatalo, kertoo lehden päätoimittaja, Hyvinkään kaupungin viestintäpäällikkö Pi Krogell-Magni.

- Osittain aiemmin julkaistujen lehtien yhdistämisen taustalla on taloudelliset tekijät, sillä yhden lehden tuottaminen kahden sijaan on taloudellisesti järkevämpää. Samalla näemme tämän myös hyvänä mahdollisuutena tuoda esiin kaupungin tuottamien palvelujen monipuolisuutta. Lehti on konkreettinen esimerkki siitä, miten teemme asioita yhdessä, sanoo Krogell-Magni.

Kaupungin viestintä selkiytyy ja yhtenäistyy lehden kautta

Uusi lehti kertoo myös kaupungin toiminnasta laajemmin kuin edeltäjänsä, ei vain yksittäisten toimialojen kautta. Tämän toivotaan antavan kaupunkilaisille, paikallisille yrittäjille sekä vierailijoille myös aiempaa selkeämmän kuvan siitä, mitä Hyvinkäällä on tarjota.

- Uskon, että kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden sisällöt voivat tavoittaa uuden lehden kautta niitäkin ihmisiä, jotka eivät lähtökohtaisesti ole kokeneet Villari-lehden sisältöä omakseen, kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikainen arvioi.

- Hyvinkää on kehittyvä ja eteenpäin menevä kaupunki. Lehdestämme saa hyvän kuvan siitä, millaisia rakennus- ja investointihankkeita on tällä hetkellä käynnissä, toteaa puolestaan tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen.

Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila kirjoittaa Hyvinkää-lehden pääkirjoituksessa seuraavasti:

”Luotamme yhteistyön voimaan ja teemme töitä sen eteen, että hyvinkääläiset kokevat kotikaupungin omakseen ja ovat siitä ylpeitä. Lehdessä kerrotaan keskustan kehittymisestä, uusimman kaupunginosamme rakentumisesta ja olemassa olevien palveluiden parantumisesta. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kautta syntyy niitä elämyksiä ja tuttavuuksia, joiden kautta voimme kokea kotikaupunkimme omaksemme.”

Lehdestä julkaistaan myös selailtava ja saavutettava nettiversio Hyvinkaa.fi/hyvinkaalehti -sivuilla. Sen voi myös poimia mukaansa kaupungin infopisteestä Kauppakeskus Willassa. Seuraava Hyvinkää-lehti ilmestyy alkuvuodesta 2021. Kaupunki tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti Hyvinkaa.fi verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissaan ympäri vuoden.

Lisätietoja

Pi Krogell-Magni, viestintäpäällikkö, Hyvinkää-lehden päätoimittaja,

p. 050 522 5953

Palaute ja ilmoitukset jakeluhäiriöistä/puuttuvista lehdistä: www.hyvinkaa.fi/palaute