Uusi inspiroiva Veke-myymälä palvelee sisustajia Raision Itäniityntiellä

Raision myymälä on Veken ensimmäinen myymälä Turun seudulla. Veken muut myymälät sijaitsevat Vantaalla, Tampereella, Oulussa ja Rovaniemellä. Myymälöiden lisäksi yhtiö palvelee suomalaisia sisustajia yli 7000 tuotteen valikoimalla verkkokaupassan sekä yritysasiakkaita valtakunnallisesti.

Uudessa myymälässä neliöitä on hulppeat 1500, jonka lisäksi varastotilaa on n. 500 neliötä. Myymälästä löytyy kymmenen värikästä mallihuonetta, jotka esittelevät erilaisia sisustusratkaisuja ja tyylejä. Laajan huonekaluvalikoman lisäksi myymälässä on esillä paljon piensisustustuotteita trendiväreissä. Kesäpiha palvelee pihan ja parvekkeen sisustamisessa ja myymälän yhteydessä on myös verkkokaupan noutopiste.

”Olemme jo pitkään odottaneet myymälän avaamista Turun seudulle ja on upeaa nähdä, miten liiketila on nyt herännyt henkiin. Suomalaiset sisustajat hakevat myymälästä tuotteiden lisäksi myös ideoita ja inspiraatiota. Haluamme näyttää myymälässä erilaisia tyylejä ja rohkeitakin sisustusratkaisuja. 15 hengen Raision tiimimme puhkuu intoa palvella asiakkaita omannäköisen kodin toteuttamisessa, kertoo Veken myymäläverkoston päällikkö Tuomas Korhonen.

Veke on kasvanut nopeasti yhdeksi Suomen suurimmaksi huonekalujen verkkokaupaksi ja viides myymälä Turun seudulla käynnistää kasvutarinan uuden luvun. Raision myymälä on ensimmäinen Veken juuri uudistetulla brändillä toteutettu kauppa. Veken ytimessä on ajatus siitä, että kaikenlaiset kodit ovat ainutlaatuisia ja kodin ei tarvitse olla täydellinen ollakseen upea. Veke-brändi kiteytyy sloganiin ”Rakkaudesta kotiin” ja värikkääseen visuaaliseen maailmaan.

”Veken missiona on saada suomalaiset kodit elämään. Haluamme tuoda toimivan ja kauniin kodin kaikkien ulottuville. Siksi pidämme huolen siitä, että valikoimastamme löytyy erilaisiin sisustustyyleihin ja erilaisille kukkaroille sopivia, kohtuuhintaisia vaihtoehtoja,” toteaa markkinointi- ja brändijohtaja Sanna Huovinen.



Veke lyhyesti:

Lapista, Ranualta lähtöisin oleva yritys, joka on toteuttanut suomalaisten sisustusunelmia jo vuodesta 1995

Verkkokaupan lisäksi viisi inspiroivaa myymälää Raisiossa, Vantaalla, Tampereella, Oulussa ja Rovaniemellä

Liikevaihto 31,4M€ (2022), työllistää 150 työntekijää (2023)

Valikoimassa yli 7000 tuotetta ja omien tuotteiden lisäksi yli 80 kotimaista ja kansainvälistä sisustus- ja huonekalubrändiä

Yhtiö osti osuuden ranualaisen ASWoodin toiminnasta 2021 ja käynnisti omien mäntyhuonekalujen myynnin 2022

Liiketoiminnalle on myönnetty avainlipputunnus

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Markus Ranua

Toimitusjohtaja, Veke

045 631 3045

markus.ranua@veke.fi

Tuomas Korhonen

Myymäläverkoston päällikkö, Veke

0404878477

tuomas.korhonen@veke.fi

Sanna Huovinen

Markkinointi- ja brändijohtaja, Veke

040 1978 707

sanna.huovinen@veke.fi