Uusi irlantilaisen musiikin festivaali lunasti paikkansa tasokkaalla ohjelmalla ja lämminhenkisellä tunnelmalla

Uusi irlantilaisen musiikin festivaali kokosi Kangasalle kaikkiaan noin 1 500 vierasta. Festivaali tavoitti tapahtumiinsa ja työpajoihinsa niin lapsia, nuoria kuin aikuisia.

Kangasalla järjestettiin vapun alla 26.–28.4.2018 uusi irlantilaisen musiikin festivaali: Kangasala Irish Festival – The Spring Gathering. Festivaalin ohjelmassa oli konsertteja, irlantilaisen musiikin ja tanssin työpajoja sekä jameja, joissa soittajat kokoontuvat yhteen musisoimaan rennossa ilmapiirissä.

Yleisön antama palaute on ollut positiivista, ja yleisö on esittänyt toiveita festivaalin jatkuvuudesta. Festivaalista on tarkoitus tehdä vuosittainen tapahtuma Kangasalla.

Festivaalin irlantilaiset esiintyjät antoivat kiitosta hyvin organisoidusta tapahtumasta. Yleisö oli heidän mukaansa avointa ja vastaanottavaa.

Päätöskonsertin kunniavieraaksi saapunut Irlannin Suomen-suurlähettiläs Maeve Collins oli otettu konsertin tasokkaasta ohjelmasta ja festivaalin mukavasta tunnelmasta.

Festivaalin järjesti Irish Music Society of Tampere ry yhteistyössä Kangasala-talon kanssa. Ensi vuonna festivaali järjestetään huhtikuussa.

Lisätietoja:

Irish Music Society of Tampere ry

yhdistyksen sihteeri ja festivaalin koordinaattori Tuuli Rantala 040 642 7789

festivaalin taiteellinen johtaja Maija Koskenalusta 050 595 7271

irishtampere@gmail.com

Timo Kotilainen

toimitusjohtaja, Kangasala-talo Oy

timo.kotilainen@kangasala-talo.fi

040 631 6400