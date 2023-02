Uusi jäsen KOVAlle

KOVAn jäsenenä on nyt 118 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöä. KOVAn jäsenet omistavat yhteensä yli 310 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

- KOVAn vuosi alkaa myönteisesi erityisryhmien asumista tarjoavan yhtiön jäseneksi hakeutumisella. Tämä on meille tärkeää, sillä haluamme vahvistaa jäsenpohjaamme erityisryhmien asumista tarjoavien yhtiöiden piirissä, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen linjaa.

Kiinteistö Oy Kesti on vuonna 1976 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Nivalan kaupungin kokonaan omistama, palvelu- ja tukiasuntoja omistava yhtiö. Se omistaa tällä hetkellä noin 100 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin erityisryhmäasuntojen vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2022 on 11,68 euroa neliöltä kuukaudessa.