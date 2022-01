Uusi jäsen SSO:n hallintoon – myös hallintoneuvoston puheenjohtaja vaihtui

SSO:n kesätyöpaikat haettavana 28.2.2022 asti 5.1.2022 15:39:03 EET | Tiedote

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO työllistää kesällä 2022 noin 350 nuorta. Kaksi kolmannesta SSO:n kesäpesteistä on yli 18-vuotiaille ja tämän lisäksi tarjolla on noin sata S-Kesis-paikkaa 15­–17-vuotiaille, joissa nuoret tutustuvat työelämään vähintään 2–4 viikon mittaisella jaksolla. Haku kesätöihin on käynnissä nyt.