Uusi julkinen taideteos Ai Weiweiltä Keskustakirjasto Oodiin

Keskustakirjasto Oodi saa lisää julkista taidetta, kun HAM Helsingin taidemuseo sijoittaa sinne yhden kokoelmansa helmistä. Taiteilija Ai Weiwein teos Divina Proportione (2012) on löytänyt paikkansa kirjaston toisen ja kolmannen kerroksen välisen valokuilu yläpuolelta.

HAM Helsingin taidemuseossa nähtiin vuonna 2015 Ai Weiwein ensimmäinen yksityisnäyttely Suomessa. Näyttelyn teoksia yhdisti puu, jota Ai Weiwei on käyttänyt teostensa materiaalina kiinalaista käsityöperinnettä kunnioittaen jo uransa alusta saakka. Taidemuseo päätti hankkia näyttelystä kokoelmiinsa harvinaisesta huanghuali-puusta tehdyn veistoksen Divina Proportione. Ain käyttämä materiaali on kierrätettyä; hänelle on tärkeää, ettei teoksia varten kaadeta eläviä puita.

Idean teokseen Divina Proportione Ai Weiwei sai kissojensa muovilelusta. Taiteilija on työstänyt vuosien kuluessa teemasta useita versioita. Muoto on tuttu myös jalkapallosta. Se on typistetty ikosaedri, jossa on 12 viisikulmiota ja 20 kuusikulmiota, 90 särmää ja 60 kärkeä. Teoksen toteutus perinteisin puuliitosmenetelmin vei Ain puuseppätiimiltä kaksi vuotta. Aikaa kului myös sen tutkimiseen, millainen olisi teoksen osien, rakenteen, muodon ja materiaalin ihanteellinen, esteettisesti miellyttävin suhde toisiinsa. Teoksen nimi viittaa renessanssimatemaatikko Luca Paciolin kirjaan De Divina Proportione vuodelta 1509. Siinä kultaista leikkausta ja matematiikan mittasuhteita sovellettiin geometriaan, taiteisiin ja arkkitehtuuriin.

Kiinalainen taiteilija Ai Weiwei (s. 1957) on yksi maailman tunnetuimmista nykytaiteilijoista ja ihmisoikeusaktivisteista. Ai Weiwein taiteen lähtökohtina ovat Kiinan historia ja nykypäivä. Hän kyseenalaistaa auktoriteetit ja arvot. Sananvapauden puolustajana Ai esittää kriittisiä näkökulmia, joista Kiinassa on virallisesti vaiettu. Samalla Ain teoksia sävyttää hyväntahtoinen huumori. Ai Weiwei on vallannut ennakkoluulottomasti taiteen eri alueita arkkitehtuurista musiikkiin.