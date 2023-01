Uusi kansainvälinen toimija valokuituverkkoon – ruotsalainen Bahnhof tulee Valokuitusen verkkoon laajakaistapalveluillaan

Valokuitunen on investoinut neljä miljoonaa Joensuun seudun tietoliikenneinfraan 13.12.2022 07:50:00 EET | Tiedote

Valokuitunen on parantanut pohjoiskarjalaisten kotien ja yrittäjien tietoliikenneyhteyksiä tämän vuoden aikana merkittävästi, ja Joensuun eri taajamiin rakennettavien valokuituverkkojen vaatimien investointien kokonaissumma on jo nyt noin neljä miljoonaa euroa. Markkinaehtoisesti rakennettua verkkoa on useissa eri taajamissa, ja Kiihtelysvaaraan on valmistumassa osin yhteiskunnan tukirahoilla rakennettu verkkohanke.