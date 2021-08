Uusi kävely- ja pyöräilytie valmistui Rovaniemelle välille Vitikanpää-Ketavaara

Jaa

Uusi kävely- ja pyöräilytie rakennettiin Rovaniemellä maantien 934 eteläpuolelle noin kolmen kilometrin matkalle välille Vitikanpääntie- Ketavaarantie. Työt aloitettiin keväällä 2020 ja kesällä 2021 tehtiin viimeistelytöitä ja lopulliset päällysteet.

Hankkeessa rakennettiin myös uusi silta Takaputaan kohdalle. Sillan yhteyteen rakennettiin kävely- ja pyöräilytie. Lisäksi rakennettiin Myllyojan kohdalle uusi putkisilta kevyttä liikennettä varten.

Koko kävely- ja pyöräilytien osuudelle on rakennettu maantielle uusi LED-valaistus. Valaistus on toteutettu ns. älyvalaistuksena eli lampuissa on liiketunnistimet ja valot kirkastuvat silloin kun tiellä liikkuu ajoneuvo ja himmenee kun siellä ei liikuta. Tunnistimet eivät reagoi jalankulkijoihin eikä pyöräilijöihin eli silloin valot palavat himmeämpänä.

Uuden kävely- ja pyöräilytie parantaa tieosan liikenneturvallisuutta ja kevyen liikenteen yhteyksiä asuntoalueelta kuntakeskukseen.

Samassa urakassa uusittiin Napapiin Energia ja Vesi Oy:n omistamia vesi- ja viemärijohtoja.

Hankkeen urakkahinta oli 3,5 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimi Destia Oy.