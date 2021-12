Uusi kehätie vähentänyt merkittävästi Lahden keskusta-alueen päästöjä ja läpiajoliikennettä

Älytieratkaisut huolehtivat liikenteen sujuvuudesta Lahden kehätien pitkissä tunneleissa ja edistävät niiden ympäristöystävällisyyttä.

Nodeon Finland Oy hyödynsi Schneider Electricin teollisuusautomaatiotuotteita kehätien liikenteen hallinnan ja tunneliturvallisuuden teknisten järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lahden kehätie on palkittu syksyn aikana kahdella rakennusalan palkinnolla.

Uusi kehätie on vähentänyt noin 40 prosenttia keskustaan kohdistuvaa ja sieltä poistuvaa liikennettä. Raskaan liikenteen osalta puhutaan jopa yli 60 prosentin vähentymisestä.

Schneider Electric Oy:n teollisuusautomaatiolaitteet ja käyttöliittymät takaavat Lahden kehätien kahden pitkän tunnelin turvallisuuden ja samalla valvovat niiden käyttöä. Nodeon Finland Oy toteutti kehätien ja sen sisältämien tunnelien teknisten järjestelmien automaatio-, sähkö- ja turvajärjestelmäsuunnittelua sekä toteutti hallintajärjestelmien ohjelmoinnin.

Tunnelit ovat nykypäivänä paitsi haastavia tieosuuksia myös teknisesti erittäin kehittyneitä liikenteen infrakohteita. Älytieratkaisuilla pyritään ylläpitämään tunneleissa kulkevan liikenteen sujuvuutta, kehittämään niiden ympäristöystävällisyyttä sekä takaamaan kulkuväylien turvallisuus häiriötilanteissa.

– Tunneli on aina kriittinen kohde, jonka toiminta pyritään turvaamaan usealla järjestelmällä. Erityisesti häiriötilanteissa on voitava varmistaa tunnelin sujuva toiminta muun liikenteen kannalta ja ehkäistävä lisävahinkojen synty. Samalla on ohjattava pelastushenkilöstö oikeaan kohteeseen, kertoo Schneider Electricin tuotepäällikkö Marko Latvasalo.

Mittaustulokset vahvistavat hankkeen kannattavuuden

Liikenteen määrää on mitattu sekä Lahden keskustan sisääntuloväylillä että uudelta kehätieltä.

– Lahden keskustan sisääntuloväylien sekä uuden kehäväylän liikenteen mittauspisteiden tuottamien tietojen perusteella voidaan todeta merkittävä Lahden keskusta-aluetta kuormittavan läpiajoliikenteen vähentyminen. Tämän kaltaisella liikenteen mittaustiedon analysoinnilla voidaan todentaa hankkeesta saatuja hyötyjä, toteaa Nodeon Finland Oy:n johtaja Timo Majala.

Vuoden verran käytössä ollut Lahden kehätie on jo lyhyessä ajassa osoittautunut ympäristöteoksi.

Nodeon Finland Oy:n toteuttaman liikennetietojen analysoinnin perusteella Lahden keskustan sisääntuloväylillä näkyy liikenteen vähentymistä. Vähentymisen voidaan tulkita johtuvan aiemmin lähes kokonaan keskusta-aluetta kuormittaneen läpiajoliikenteen siirtymisestä Lahden eteläiselle kehäväylälle.

Mittauspisteiden tuottamien tietojen sekä VTT:n ylläpitämän ajoneuvoliikenteen päästötietokannan avulla voidaan arvioida, että läpiajoliikenteen siirtyminen kehäväylälle on vähentänyt kuukausitasolla noin 460 hiilidioksiditonnia ajoneuvoliikenteen tuottamia päästöjä Lahden keskusta-alueella.

– Kuukausittainen päästövähennys vastaa 3,5 miljoonan kilometrin ajoa fossiilipolttoainetta käyttävällä tyypillisellä henkilöautolla, havainnollistaa Majala.

– Laajemmassa kuvassa liikenteen voidaan toki nähdä siirtyneen paikasta toiseen, mutta hyödyt ovat selvät ympäristön näkökulmasta myös laajemmin tarkasteltuna. Liikenteen siirtyminen ruuhkaisesta ja pysähtelevästä kaupunkiympäristöstä sujuvalle kehäväylälle tarkoittaa myös merkittäviä päästövähennyksiä, Majala lisää.

Nodeon Finland Oy on erikoistunut liikennevirran mittaukseen ja mittatulosten analysointiin sekä teknisten järjestelmien suunnitteluun.

Lahden kehätie on palkittu syksyn aikana kahdella rakennusalan palkinnolla: Maanrakennusalan neuvottelukunta MANK ry palkitsi hankkeen arvostetulla Iso Tömppä -palkinnolla ja Lahden Rakentajien Yhdistys valitsi Väyläviraston Vuoden Rakentajaksi.

Lisätietoja:

Marko Latvasalo, tuotepäällikkö, Schneider Electric, puh. 050 414 0124, marko.latvasalo@se.com